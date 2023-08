Immáron nyolcadik alkalommal szervezik meg az Olajbányász Szurkolói Családi- és Sportnapot. Ebben az évben is a Tiszaliget ad otthont a piros-fekete programnak, ezúttal augusztus 26-án. Kicsiket és nagyokat egyaránt várnak a rendezvényre, hiszen lesz többek között ugrálóvár, szurkolói kvíz, dobóverseny, este pedig koncerttel zárják az eseményt.

A hagyományoknak megfelelően a Szolnoki Olajbányász játékosaival is találkozhatnak a jelenlévők, egy nyílt edzést is megnézhetnek, valamint a KK Spartak Subotica elleni felkészülési mérkőzést is megtekinthetik 18:30-tól a sportcsarnokban.