Egyre nagyobb az érdeklődés a bicogás iránt. De mi is ez pontosan? Egy olyan sportág, amely ötvözi a kerékpározást és a futást. Aki így sportol, egy egész maratont is teljesíthet, mégpedig a Bicogó Maratonon. A sajátos szabályok miatt a táv könnyebben teljesíthető, a kevésbé edzett és profi felszereléssel nem rendelkező, sportolni vágyók is belevághatnak és sikerélményben lehet részük.

– A legfontosabb szabály, hogy eggyel kevesebb kerékpár van, mint ahány fős a csapat, ezért egy versenyzőnek mindig kocognia kell. A csapat többi tagja követheti a futót kényelmesen kerékpározva, vagy előre pedálozhat a váltás helyéig, ahol pihenhet, lazíthat, szerelhet, azonban minden csapattagnak legalább egy kilométert futnia kell becsület szóra – foglalta össze röviden a versennyel kapcsolatos tudnivalókat Hoffer Károly ötletgazda, főszervező.

A Bicogó Maraton, ahogy mindig, ezúttal is Szolnokról indul, s a verseny résztvevői közel negyvennégy kilométer megtétele után Tiszasülyön érnek célba. A szeptember 16-ai megméretés távjának elejét közúton teszik meg, nagy részét azonban a gáton kell végig bicogniuk.

– Mindenféle útviszonnyal találkozunk, ezért arra kérem a versenyzőket, hogy készítsék fel magukat, a kerékpárjaikat, legyen náluk néhány, alapvető szerszám. Természetesen van szervizautónk, de egy kisebb problémát, lehet, hogy maguk is meg tudnak oldani. A lényeg, hogy végig figyeljenek egymásra – hívta fel a figyelmet Hoffer Károly.

A verseny főszervezőjétől azt is megtudtuk, hogy minden tudnivalót megosztottak a Tiszasülyért Egyesület honlapján, ahogy a szabályokról, úgy az útvonalról és a nevezéssel kapcsolatban is megtalálnak az érdeklődők.

– Augusztus 20-ig kedvezményesen lehet nevezni, de még utána is várjuk a versenyzőket. Kérjük, a gördülékenység érdekében ne a helyszínen akarjanak nevezni – fordult kéréssel a versenyzőkhöz.

Idén tehát nagykorúvá érett az esemény, szeptember 16-án tizennyolcadik alkalommal rendezi meg a Tiszasülyért Egyesület a Bicogó Maratont.