– Mi a mediáció és hogyan működik?

– Egy alternatív vitarendezési mód, amely a hatóságok és a bíróságok bevonása nélkül egy harmadik, semleges személy közreműködésével zajlik. A mediátor abban segít, hogy a felek megbeszéljék az adott problémát, és úgy zárják le a konfliktust, ahogy az igényeiknek leginkább megfelel. A mediáció egyébként latin eredetű szó, középen állást, közvetítést, egyeztetést jelent. Tudni kell, hogy az eljárás teljesen önkéntes, és habár van egy meghatározott menete, a felek az urai az egész folyamatnak. Ami megkülönbözteti a mediációt a bírósági-hatósági eljárásoktól az az, hogy mi nem a felelőst keressük, hanem arra fókuszálunk, hogy élhetőbb formában működhessen tovább a felek kapcsolata.

– Milyen készségekre van szüksége egy képzett mediátornak? Úgy érzem, az empátia és a segítőkészség alaptulajdonságok ebben a szakmában…

– Valóban, az empátia elsődleges a munkánkban, hiszen fontos, hogy belelássunk az érintettek kapcsolatrendszerébe. Az általuk elmondottak alapján le kell szűrnünk, hogy milyen szükségleteik sérültek, így hát pszichológiai vonalon is erősnek kell lennünk. A munkánk során azt is tudnunk kell, hogy hol a határ, azaz meddig mehetünk el a konfliktuskezelésben.

– Ki lehet szakértője a témának, és miként lehet elsajátítani az efféle vitarendezési formát?

– Az lehet közvetítő, aki büntetlen előéletű, felsőfokú végzettséggel rendelkezik, a felsőfokú végzettségének megszerzését követő öt éven belül felsőfokú képesítéshez kötött gyakorlatot szerez, szerepel az Igazságügyi Minisztérium névjegyzékében, valamint elvégzi a mediátori képzést. Az oktatás elméleti és gyakorlati részből áll, miután vizsgát kell tenni.

– Hogyan került erre a szép pályára?

– Annak idején óvodapedagógus szerettem volna lenni, de nem találtam üres állást, így végül a jogra jelentkeztem. Huszonhárom évvel ezelőtt kerültem a közigazgatásba, azóta ezen a területen dolgozom, a gyámügy területén kötöttem ki. Ott tapasztaltam meg azt, hogy hiába hoz a jogszabályoknak megfelelő döntést a hatóság, a problémák sokszor nem oldódnak meg. És mivel az alaphelyzet nincs megfelelően tisztázva, a gondok időről időre megismétlődnek. Akkor azt mondtam magamban: elképzelhetetlen, hogy erre ne legyen valamilyen megoldás! Ami hozzám leginkább közel áll, az a párkapcsolati, a válási, illetve a családi mediáció, de szomszédsági ügyekkel is foglalkozom.

– Számos egyedi konfliktussal találkozik, amelyek megoldásánál sokat számít a bizalom. Miként lehet garantálni a titoktartást az egyes ügyekben?

– Ha a felek kérik, még a jegyzeteimet is meg kell semmisítenem előttük, semmi sem maradhat azokból. Emellett mások nem lehetnek részesei az eljárásnak a beleegyezésük nélkül. Ha felmerül a gondolat, hogy célszerű lenne bevonni egy harmadik személyt, akkor erre csak ők adhatnak engedélyt. Kizárólag az ügyfelek döntenek arról is, hogy miről beszélgessünk. Ellenben, ha túlfűtötté válik az egyeztetés, esetleg elakad a folyamat, lehetőségük van külön beszélgetést kérni, és ezt én is felajánlhatom.

– Milyen visszajelzéseket kap az emberektől?

– Az eseteket a kamaszmediációnál követjük, más ügyekben csak akkor van utánkövetés, ha erre igényt tartanak. Éppen ezért a legtöbbször nincs visszacsatolás. Ám ha azt látom, hogy egy pár nem vált el, és megpillantom őket együtt az utcán, már azt óriási eredménynek élem meg. Jó érzés, hogy elvittek tőlem valami értékeset, ami lehet, hogy a javukra válik majd.

