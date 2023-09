A test öngyógyító, de nem árt a segítség

A szülés utáni időszakban a regenerálódás fontosságára hívta fel a figyelmet Gebei-Fekete Brigitta, szolnoki sportoktató.

– Az édesanyát is támogatni kell, hiszen mint anya meg kell szülessen, lelkileg, de fizikálisan is. A test öngyógyító helyreállítja, amit tud, de szétnyílt hasizom vagy a rossz tartás nem javul meg magától – számolt be tapasztalatairól a szakember.

Az édesanyáknak állapotfelmérés után állítja össze a megfelelő gyakolatsort szülés után, azok rendszeres elvégzésével megelőzhetőek a későbbi egészségügyi problémák, nem mellesleg a tornának alakformáló hatása is van.