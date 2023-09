Szoljon podcast 35 perce

Intim tréning: masszázs a gátizmoknak, gyógyír a léleknek

Mi a helyzet odalenn? Ma is tabuként kezeljük a köldök alatti területek problémáit, pedig azért kell beszélni róla, hogy a problémák helyett egészséges állapotról essen szó. Ebben segít az intimtorna, mely nemcsak fizikai gyakorlatokból áll, de egy lelki masszázzsal is felér. Leskó Anna, funkcionális intim tréning oktató, természetes hormonegyensúly tanácsadó az intim tréning rejtelmeibe avatta be a Szoljon.hu podcast hallgatóit. A szakemberrel Daróczi Dorottya beszélgetett.

Rimóczi Ágnes Rimóczi Ágnes

Leskó Anna Forrás: Szoljon.hu

– Mi a funkcionális intimtorna, intim tréning? Miért lehet fontos ez nekünk? – A gát fontos része a testünknek, bár a köldök alatti területet tabutémaként kezeljük. Nemcsak a szexualitás, vagy a hölgyeknél a szülés zajlik itt, de a testtartásunkért is komolyan felel ez a rész, hiszen az ott lévő lényegi izmaink ennek alapját képezik. Nagyon sok dolog tartozik még ide. A hétköznapi életünk meghatározó mozzanatain, a széklet- és vizeletürítésen túl arra sem mindig gondolunk, hogy hol „folynak el” az energiáink. Például ezen a területen. Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, tartottságnak kell lenni ott lenn. E terület karbantartására szolgál tehát az intimtorna. – S nemcsak a nőket, de a férfiakat is érinti? Nekik is ajánlott az intimtorna? – Igen, mindenképpen. A köztudat az, hogy a férfiak és nők nagyban különböznek ott lenn. Valójában a felépítés, az izomzat, azon kívül, hogy a férifaknak nincsen hüvelyük, hasonló. Az is igaz, hogy erősebbek a férfiak ezen területe, a terhelésekre jobban reagálnak az izmok. A nők gátrészét a hétköznapi tevékenységek jobban igénybe veszik. Így például a nem megfelelő székletürítés, a köhögés, a tüsszentés, olyan nyomásváltozásokat jelent, ami akár gondot is jelenthet. – Az intimtornával ezeket az izmokat, ezt a gátrészt tudjuk erősíteni... – Igen, hiszen ezek tudatosan működő izmok. Vagyis ezeket lehet edzeni, ezeket tudjuk megtanulni az intimtréningen. – Hogy zajlik egy ilyen tréning? – Ez egy 14 órás tanfolyam. Idő kell megérteni a működést. De nemcsak az egészség testi részéről van szó ilyenkor, hanem a lelki dolgokról is, hiszen az, hogy hogyan érezzük magunkat nőként, férfiként, az kihatással van a testünkre. Nagyon fontos a magunk megismerése és elfogadása, ehhez kapcsolódva a szexualitás is komoly témája ennek a tanfolyamnak. – Milyen hitek és tévhitek keringenek az intimtorna körül? – Ha megkérdezem egy tanfolyam előtt a résztvevőktől, hogy mit szólt a környezetük ahhoz, hogy ilyen tanfolyamra jött, sokfélét mondanak, általában negatív előjellel gondolkodnak erről. Talán azért, mert önmaguk is érintettek. A legjobban annak örülök, ha megelőzés miatt jön valaki hozzám. Sokszor mondják édesanyák, akik elvégeztek egy tanfolyamot, hogy mikor lesz fiataloknak is, hogy a gyerekeik is megtanulhassák ezt. Régen egyáltalán nem voltak információk erről a területről, tabu volt, ma meg talán túl sok a megtalálható információ, nehéz eligazodni. Egy tréning segít rendet tenni ebben a sok infóban. – A fiatalok számára egy tréning egy szexuális felvilágosítással is felérhet? – Tulajdonképpen igen, mert nem lehetnek tabuk, mindenről nyíltan kell beszélni. Különösen a mai világban, sokszor egy hetedik-nyolcadikos osztályban olyan dolgokról beszélek, ami régen a huszonéveseket érintette. Hangsúlyozom, nemcsak a fiataloknak kell erről beszélni. Régen tabutéma volt, nem beszéltünk erről, ezért sok felnőtt sem mer megnyilatkozni a szexualitásról. A tréning által elindul egy kommunikáció, a párok jobban megbeszélik egymással az esetleges problémáikat. – Milyen eredményeket lehet elérni az intimtornával? – A gáti terület, az izmok gyengeségéből fakadó problémákra mindenképpen hatékony. – Milyen gyakorlatok vannak? – Nem aerobik gyakorlatokról beszélünk, hanem befelé figyelős „mozdulatokról”. Tulajdonképpen újra megkeressük, „beidegezzük” ezeket az izmokat, amit aztán gyakorolni kell. A gáti torna az altesti szervek belső masszázsa. – Mi az oka, hogy nem akarunk erről tudomást venni, nem figyelünk erre? – Hozzuk magunkkal. Vallási, társadalmi, kulturális szokásokból, családi örökségekből hozzuk magunkkal, hogy hogyan viszonyulunk saját magunkhoz. És ezeket görgetjük generációkon keresztül. Egy intimtornával meg lehet szakítani a folyamatot, s így támogatóan tudunk viszonyulni a gyerekeink felé, akiknek ezzel megkönnyíthetjük a jövőt e téren. Számukra nagyon fontos ez a téma, hiszen a mai felgyorsult világban sokkal több dologgal, sokkal alaposabban kell megismertetnünk őket. A szülők feszengése oldódhat egy intim tréning által, amivel az utódaikat segíthetik. – Mikor lehet legközelebb részt venni egy ilyen tréningen? – Október 3-án Szolnokon a GreenWorking Közösségi Központban indul egy négy alkalmas Funkcionális Intim Tréning tanfolyamom. Szívből ajánlom mindenkinek! A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.

Ezek is érdekelhetik