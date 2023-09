Még zöld a nyár. Vagy a vénasszonyok nyara. De a tócsákba már sárga leveleket pörget az ősz. Így üzen. Ki tudja, mit? Talán mindenkinek mást.

A fürdő is megcsendesedik lassan. Az élménymedence helyett a termálé a főszerep. A remény játszik, gyógyulást ígér. A test békéjét. Így vagy úgy.

Közelít október. Az aradi tizenhárom emlékezete. Érdekes, itt tényleg tizenhárom a tizenhárom. Sok emlékhelyen a tábornokok mellé tizennegyediknek odateszik Batthyány miniszterelnököt is. Szobrát, képét, domborművét. Hiszen őt is. Ha nem is Aradon, de hatodikán.

Ha Szentandrás, akkor a katholikus templom, a szolnoki művészkolónia mestereivel. A freskók. Aba-Novák meg Chiovini festő urak.

Ja, hogy a katholikust már nem th-val kell írni? Ez igaz, de itt még egy muzeális zománctáblán így szerepel. Meg hogy elemi népiskola. Apám még elemibe járt, én már általánosba.

S ha már gyerekkor, akkor csak ideírom, egykori kertünk végén is ilyen nyárfaerdő hajladozott, sustorgott, nőtt.