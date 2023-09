Óriási sikert ért el dr. Szarvas Petra, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Jászberényi Járási Hivatalának főállatorvosa. A fiatal hölgy Novel nevű kutyájával a Terelőkutya Világbajnokságon – ahová korábban soha nem jutott még be magyar induló – előkelő helyen végzett. A jó hírről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal számolt be.

– Dr. Szarvas Petra, a Jászberényi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztályának vezetője fantasztikus sikereket ért el a közelmúltban a kutyás sportok királyának tartott terelőkutyás versenyeken. Két hete a Terelőkutya Európa Bajnokságon Svédországban két kutyájával csapatban a magyar válogatott tagjaként negyedik helyezést ért el, amely nagyon szép eredmény. De Petra még ezt is felül tudta múlni – olvasható a kormányhivatal honlapján.

Magyar versenyzőnek még sohasem sikerült kvalifikálnia magát a terelőkutya világbajnokságra

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Kormányhivatal Facebook-oldala

A továbbiakból kiderült: az elmúlt hétvégén Észak-Írországban, a terelőversenyek fellegvárában rendezték meg a Terelőkutya Világbajnokságot, ahol 30 ország 240 versenyzője állt rajthoz.

– Már az is hatalmas teljesítmény volt, hogy kvalifikálta magát, hiszen ez magyar versenyzőnek még sohasem sikerült. A világbajnokságon aztán fantasztikus teljesítményt nyújtva Nordevind Novel nevű border collie kutyájával bejutott a 16-os döntőbe, ahol egyedüli nőként versenyezve a 13. helyet szerezte meg. Eredménye a border collie fajta hazai történetében a legkiemelkedőbb sportsiker, amire büszke lehetünk mindannyian – írták az hivatal oldalán.