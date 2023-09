A kormányzó faluja. Mindegy, mit gondolunk Horthy Miklós történelmi szerepéről, ez akkor is az ő faluja marad. Vagy városa. Gimnazista koromban többször átbicikliztem Kenderesre is. Annyira más volt, mint a többi hasonló nagyságrendű település a környéken. Pontosabban volt egy része, amely más volt. Szép és városias. A posta formás kis emeletes épülete. A kastély, ahová akkoriban nemigen lehetett bemenni, mert iskolaként működött.

Mezőgazdasági szakmunkásképzőként. A hosszú kastélykerítés. Téglából készülhetett, és be volt vakolva. Vagy a kovácsoltvas nagykapu, be lehetett rajta bámészkodni a kastélykertbe. A községháza is jellegzetes. Vagy az árnyékos fasor, a gesztenyefák azon az utcán, a postától a városházáig, a mostani Szent Istvánon.