Makai Mihály a pandémia idején lett százesztendős, akkor csak szűk körben köszöntötték a besenyszögi idősotthonban, ahol több mint egy évtizede él már. Azóta viszont minden évben nagyszabású családi esemény a születésnapja. Idén is így volt, a gyermekei, unokái, dédunokái és ükunokája nagy szeretettel készültek a nagy napra. Finom ételek, italok, torta került az asztalra, melyeket jó hangulatú beszélgetések, nevetés fűszerezett. És természetesen előkerült a citera is, s nótáztak is a családtagok, mert a Makai családban nem telhet el ünnep citera- és nótaszó nélkül.

Makai Mihály gyerekként örült a százharmadik tortájának

Forrás: Beküldött fotó

A különleges születésnap mellett, ahogy náluk szokás, névnapot is ünnepeltek. A közelgő Mihály névnap alkalmából is köszöntötték egymást. A Makai családban ugyanis hagyomány, hogy a legidősebb fiúgyermek a Mihály nevet kapja, amit náluk immár öt generáció visel.

Isten éltesse őket erőben, egészégben!