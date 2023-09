A viharvadászok világszerte figyelemmel kísérik és megpróbálják rögzíteni ezeket az eseményeket. Megfigyeléseik nagy segítséget nyújthatnak a meteorológiai előrejelzések pontosabbá válásához.

Szolnokon és környékén is többen igyekeznek megfigyelni és dokumentálni a viharos égi jelenségeket. Köztük van Nagykovácsi Zsolt viharvadász, akit korábbi beszélgetésük folytatására invitált a szoljon.hu podcastjének stúdiójába Turcsányi János. A beszélgetésből az is kiderül, mi a különbség a zápor és a zivatar között, mi okozza a lidércfényt és mi is az a tindál jelenség.

A Podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.