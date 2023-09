Beköszöntött az ősz, s bár az utóbbi napokban még a nyarat idézi az időjárás, az őszi hangulat már kezd beszökni a mindennapokban. A színek, illatok egyre inkább felidézik azt. Ahogyan különböző díszítésekkel is igyekeznek sokan megteremteni az ősz, a szüret, a betakarítás hangulatát. Így például a nagykörűi idősek otthona előtt, ahol szorgos kezek őszi termésekből állítottak össze egy kompozíciót. A terményeket az alkotók keze által – két gazda is őrzi, az autentikus női- és férfi alak garantáltan mosolyt csal az arra járók arcára is.