– Miben segít a lakosságnak az Áldozatsegítő Központ, és milyen feladatokat látnak el az intézményben?

– A szolnoki központunk 2021 szeptemberében nyitotta meg kapuit a Boldog Sándor István körút 4. szám alatt, a vízügyi székház oldalában. Elsősorban bűncselekmények, lopás, rablás, kapcsolati erőszak, testi sértés és súlyos testi sértés áldozatainak nyújtunk segítséget. Az épületben hárman dolgoznak, rajtuk kívül egy pszichológus támogatja az áldozattá vált embereket.

– Mely hatóságokkal állnak kapcsolatban?

– Az egyik legfontosabb partnerünk a rendőrség, hiszen, ha valakivel bűncselekmény történik, akkor az emberek hozzájuk fordulnak. A rendőrség és az Áldozatsegítő Központ között folyamatos a kapcsolattartás, amely részben arról szól, hogy ha valaki feljelentést tesz, és nem tiltakozik az ellen, hogy az adatait továbbítsák, akkor a rendőrség – bizonyos esetekben – megküldi a központnak a sértett nevét, elérhetőségét és egy rövid tényállást arról, hogy mi történt az adott személlyel. Ezek után mi felvesszük vele a kapcsolatot, és felajánljuk a szolgáltatásainkat.

– Miként tudnak segíteni az áldozattá vált embereknek?

– Számos területen, egyebek mellett a vagyon elleni bűncselekmények esetében az azonnali pénzügyi segély iránti kérelem benyújtásával. Vegyünk egy példát. Tegyük fel, hogy valakinek ellopták a pénztárcáját, amiben benne volt a teljes havi nyugdíja, és az adott hónapban nem tudja fizetni a napi kiadásait, a lakhatását, és az esetleges gyógyászati költségeit. Ilyenkor közreműködünk a kérelem kitöltésében, leírjuk a krízishelyzetet, és a dokumentumot elküldjük a kormányhivatalnak, ahol egy hatósági eljárás keretében döntést hoznak. Tudni kell azonban, hogy aki benyújt egy ilyen kérelmet, még nem jelenti azt, hogy megállapítható számára egy meghatározott összeg. Kizárólag akkor állapítható meg részére támogatás, ha a sértett a cselekmény miatt krízishelyzetben van. A jogszabály úgy fogalmaz, hogy alapesetben a bűncselekmény elkövetésétől számított 8 napon belül be kell nyújtani a kérelmet. A támogatás egyébként mintegy 188 ezer forint körüli összeget jelent.

– Milyen egyéb szolgáltatást nyújt a központ?

– Az egyik leggyakrabban igényelt szolgáltatásunk az érdekérvényesítés elősegítése, amelybe rengeteg eset belefér. Természetesen itt is segítünk a kérelmek kitöltésében, valamint időpontot kérünk a kormányhivatalnál, ha valakinek a személyes iratait is ellopták és a pótlásról gondoskodni kell. Ezenfelül a pszichológiai támogatást is meg tudjuk oldani. Ez azt jelenti, hogy ha valakit olyan bűncselekmény ért, amely nagy lelki válságot okozott neki, akkor konzultálhat a központban dolgozó szakemberrel.

Hangsúlyozom, itt is krízispszichológiáról beszélünk, vagyis meghatározott feltételek mellett lehet segítséget kérni. A munkánk része továbbá az is, hogy jogi tanácsadást nyújtsunk.

– Manapság szinte bárki áldozattá válhat. Mégis mely társadalmi réteg vagy korosztály érintett leginkább a témában?

– Nehéz ezt pontosan meghatározni. Ami biztos, hogy főként lopás, kapcsolati erőszak, testi sértés és online csalás áldozataival találkozunk legtöbbször. A célunk az, hogy akit bűncselekmény miatt sérelem ért, és felkereste a központot, hozzá tudjuk segíteni valamilyen formában ahhoz, hogy támogatást kapjon, ezzel enyhítve, jobb esetben megszüntetve a krízishelyzetet. Akár anyagi támogatással, akár érzelmi segítség biztosításával, vagy az államigazgatáson belüli eligazítással, a jogi tájékoztatást is beleértve.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.