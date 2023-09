Szeptember 29-e évtizedeken keresztül a Fegyveres Erők Napjaként, majd a Szárazföldi Haderőnem Napjaként volt nevezetes, megemlékezve és tisztelegve e napon az 1848-49-es évi forradalom és szabadságharc idején lezajlott pákozd-sukorói csata előtt. Ezen a napon korábban magyar katonák és civilek együtt ünnepeltek felvonulások, bemutatók során, nyárbúcsúztató hangulatban.

Az idősebb korosztály talán még emlékszik a Fegyveres Erők Napja alkalmából, a kora őszi időkben megszervezett akadályfutásokra, számháborúkra, légpuska-lövészetekre, gránáthajításokra, és egyéb kapcsolódó programokra, amelyek szervezésében oroszlánszerepet vállalt a Magyar Honvédelmi Szövetség. Az MHSZ megszűntével, ám a honvédség támogatásának hátterével félkatonai és civil szervezetek igyekeznek a fiatalok testi, mentális és szellemi erejét izmosítani.

Ilyen aktív, az ifjúságot megmozgató csoport az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete is, melynek elnöke egyáltalán nem a levegőbe beszél, hiszen negyvenöt évvel ezelőtt, 1978-ban, az MH 34. Bercsényi László önálló mélységi felderítő zászlóalj – akkori fedett nevén MN 3100 – elit katonájaként több alkalommal maga is ugrott körkupolás ernyővel.

– A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetségének tagjaként a szolnoki szervezetünk is a honvédelem ügyét támogató csoport, melynek katonai és polgári, nyugállományú és aktív képviselői is vannak. Vállalt feladatunk, hogy a fiatalokat érzékenyítsük a haza szeretetére, a hon védelmére. Bemutassuk számukra a katonai képességeket, ezért valóban, hasonló a küldetésünk, mint a korabeli és kitűnően megszervezett MHSZ-nek. Kitelepülünk különböző honvédelmi eseményekre, de a Civil Városmarketing Kerekasztal tagjaként Szolnok városi eseményein is jelen vagyunk és lehetőség szerint nevelünk. Csupán felsorolás szintjén érdemes megemlíteni támogatott és önálló szervezéseinket, a honvédelmi öttusát, a futónapokat, a gyalogos és kerékpáros emléktúrákat, vagy a honismereti előadás-sorozatainkat, melyeknek a Verseghy Ferenc Könyvtár ad otthont – foglalta össze röviden programjaikat Szabovik Zoltán.

Az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete elnöke számos kerek évfordulót is megemlít a 2023-as esztendőre tekintettel, melyek apropót adnak események megszervezésére, megemlékezésekre, tudatosítva ezeken a programokon a fiatalokkal, hogy „a haza mindenek előtt”. Az első szervezett Magyar Honvédség létrejöttének például idén van a 175. jubileuma. Százöt esztendővel ezelőtt hajtották végre Olaszországban az első katonai ejtőernyős ugrást, nyolcvanöt éve alakult hazánkban az első magyar ejtőernyős csoport: vitéz Bertalan Árpád százados 1938-ban nekilátott a honvédség egyik elit alakulatának, az ejtőernyős egységnek a megszervezéséhez, amelynek kiképző parancsnoka lett előbb Szombathelyen, majd Pápán. Nevét az MH 34. Bercsényi László önálló mélységi felderítő zászlóalj, a legendás MN 3100-es alakulat jogutódja viseli Szolnokon, mint MH vitéz Bertalan Árpád 1. Különleges Műveleti Dandár. Ezen kívül harminc éves a tábori lelkészi szolgálat és ugyanennyi idős, vagy valamivel „öregebb” az Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete.

Szabovik Zoltán mindezeken túlmenően beszélt a Magyar Honvédség jelenlegi hazai és nemzetközi szerepvállalásairól, a külszolgálatokról, a katonai és sportejtőernyőzésről, az utánpótlás helyzetéről, a női ejtőernyősökről, illetve arról, hogy tandemmel szinte kortalanul lehet ugrani, az önálló ugrásokat orvosi igazolásokkal 16 esztendős kortól lehet végrehajtani, valamint, hogy a hit, a bizalom és a közösség ereje mennyire fontos ebben a „szakmában”.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.