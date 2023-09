Kovácsné Gila Erzsébet, a Rotary Magyarország kormányzója is részt vett a Szolnok-Tisza Rotary Club újonnan alakult EarlyAct csoportjának felavatásán a minap. A szandaszőlősi általános iskolás diákokból alakult klub hosszútávon nem csak biztosíthatja az utánpótlást, de tagjai már most aktívan részt vesznek az aktuális programok lebonyolításában, sőt a fiatalok a saját ötleteiket is megvalósíthatják a szervezet keretein belül.

– Ha a gyerekek látják, hogy az ő munkájuk is benne van a klub által elért sikerekben, szívesen jönnek segíteni, még több fiatalt motiválnak arra, hogy ők is csatlakozzanak hozzájuk – mondta el a kormányzó.