– Mennyire népszerű manapság az olvasás?

– Több mint két évtizede dolgozom a szakmában, látom, hogy az emberek olvasási szokásai milyen változásokon mennek keresztül, sajnos nem pozitív az irány. Amikor fiatalként elkezdtem a szakmát, s az olvasói tájékoztatásban dolgoztam, mondhatom, hogy egész nap meg sem álltunk. Az olvasók tömegével jöttek, mi pedig szó szerint szaladgáltunk a kért könyvekért, szakdolgozatok írásában segítettünk, nagy igény volt erre. Aztán szép lassan csökkent a könyvtárlátogatók száma.

Ezzel kapcsolatban készültek felmérések 2002-ben és 2020-ban, s a kettőt összevetve kiderült, hogy megfeleződött a rendszeresen olvasók száma, s megduplázódott azok száma, akik egyáltalán nem olvasnak. Ez tény, nagyon szomorú tény.

– Mi lehet ennek az oka?

– Az emberek elsősorban az időhiányra hivatkoztak. A későbbi felmérésben már olyanok is voltak, akik bevállalták, hogy bizony nem szeretnek olvasni. Ha az olvasással kapcsolatban a könyvvásárlásokra is kitérünk, akkor az árak emelkedését is tekinthetjük egy oknak. Mindezek mellett fontos említést tenni arról, hogy a mai világban annyi inger ér nap mint nap bennünket, hogy az olvasást már nem építjük be a napi rutinunkba. S elveszett sajnos az olvasás és a könyvek presztízse is.

– S mi a helyzet az elektronikus könyvekkel?

– Ez egy jó kérdés, mert bizony az derült ki az említett felmérésből, hogy még mindig a hagyományos könyvek a népszerűbbek. Szívesebben veszik kézbe a papír alapú köteteket azok, akik olvasnak, mint az e-könyveket. Furcsa módon nem taroltak annyira a piacon, mint azt gondolták. Még akkor sem, ha sok pozitívuma van ezeknek. Az olvasó emberek valamiért visszataláltak a hagyományos könyvekhez. És itt hadd említsem meg a hangos könyveket is itt, mert azok bár nem olvasást kínálnak, az irodalmi mű megismerését segítik. Ezeknek különösen a pandémia idején, az otthon maradás idején volt nagy szerepük.

– Hogyan lehet olvasásra szoktatni valakit?

– Mindenképpen a gyerekkorban jó ezt elkezdni. Ebben nálunk a könyvtárban például különböző programok segítenek. Ezekre a ringató foglalkozásokra már egészen pici korban jönnek a gyerekek, egészen pontosan elhozzák őket az édesanyák. Sokszor az anyukák is ilyenkor találnak vissza a könyvekhez. De nagy hangsúlyt fektetünk a tinikre is, nekik életkoruknak megfelelő olvasást népszerűsítő programokat biztosítunk a könyvtárban. Velük kapcsolatban megemlíteném a népszerű sorozatokat, amik megjelennek könyv formájában is. Sokszor ezek után szívesebben nyúlnak a gyerekek, fiatalok. S nem utolsó sorban a közösségnek nagy szerepe van az olvasás népszerűsítésében, ugyanis egymást nagyon tudják inspirálni.

– Mi a helyzet az idősebbekkel? Ők még szeretnek olvasni?

Tapasztalataink szerint, amikor nyugdíjba vonul valaki, akkor felkeresi a könyvtárat. Jobban van idejük. Igaz, manapság már sokkal aktívabbak, nem csak otthon ülnek, de az tény, hogy egy kor után szívesebben olvasnak.

– Egy személyes kérdés, ami inspirációt adhat másoknak: önnek mit ad az olvasás?

– Szinte leírhatatlan élményt. Egy másik dimenzió nyílik ki, amikor olvasok. Együtt lüktetek az adott könyvvel. Ha ilyen a kötet, akkor alig várom, hogy újra kézbe vegyem... A könyvolvasás egy hihetetlen örömforrás, valóságos meditáció.

– Van olyan könyv, ami véleménye szerint mindenkinek tetszhet?

– Én azt szoktam mondani, hogy mindegy mit olvasunk, a lényeg, hogy olvassunk, így konkrét könyvet nem ajánlanék. De természetesen rengeteg ajánlót lehet találni az interneten, könyves közösségek által és persze azt mondom, hogy térjenek be egy könyvtárba, ahol válogathatnak, végtelen a lehetőség.

