Rákóczifalván nagy hagyománya van a hajdani értékek megőrzésének, az ebbe fektetett időt energiát meg is becsülik. A Rákóczifalvai Települési Értéktár Bizottság 2017-ben alapította az Értékteremtő-díjat, hogy elismerje azok munkáját, akinek tevékenysége meghatározó a település értékeinek felkutatásában, megőrzésében, továbbéltetésében.

Idén a díjra Mondi Bélánét találták legérdemesebbnek, aki a közelmúltban vette át az elismerést. Méltatásában kiemelték, hogy az Örök Ifjak csoport vezetőjeként elhivatott és fáradhatatlan munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett a csigasodrás visszatanításában és egykori rákóczifalvai szokások, például a nagypénteki kolompolás, lucázás újjáélesztésében. Példamutató módon tevékenykedik Rákóczifalva szellemi és anyagi javainak felkutatásáért és azok közkinccsé tételéért.

Óvónőként dolgoztam, ott kerültem kapcsolatba a hagyományokkal, még a rendszerváltás idején

– idézte fel a ma már nyugdíjas, de változatlanul aktív hölgy.

– Felépítettem annak módszerét, hogyan adjam át a kicsiknek, ezt feladatul is kaptam az akkori óvodavezetőtől. Úgy érzem, nagyon fontos, hogy a hagyományokkal megismertessük a gyerekeket, az iskolásokat, óvodásokat, így nyugdíjasként tovább munkálkodtam ezen. Sokan nem is gondolnák, hogy ez a tevékenység nem csak magáról a tésztakészítésről. Annak idején a család, gyerekek, szülők, nagyszülők közösen végezték az ilyen munkákat, együtt voltak, beszélgettek, az anyák átadták a főzési ismereteiket a lányuknak, de továbbadták például azt is, mi a titka a jó házasságnak. Megvolt tehát ezeknek a közös munkáknak egyfajta hangulata, amit én is szeretnék továbbadni.

A nyáron olyan programokat tartottunk, ahol szülővel, nagyszülővel a gyerekek is tevékenykedtek, azt hiszem, itt sikerült megidézni a régi idők hangulatát – hangsúlyozta a díjazott, azt is hozzátéve, korunkban nagyon fontos az olyan tevékenység, ahol a gyerekek a szüleikkel együtt minőségi időt tölthetnek el együtt. Amellett a gyerekek mozgáskoordinációját is fejleszti, az időseknek pedig segít megőrizni kézügyességüket. Kéthetente tartanak is foglalkozásokat az Örök Ifjak a Varsány Közösségi Házban, hétköznap ezeket nyugdíjasok látogatják, de iskolai programban is szerepel már a csigasodrás, nyáron a táborozókat is érdekli, és terveznek hétvégi programokat a közeljövőben is. Ma már Szolnokról is jönnek közös csigasodrásra érdeklődők.

Mondi Bélánénak köszönhető a a nagypénteki kolompolás hagyományának újjáélesztése is. Erre a húsvéti szokásra a mai középkorúak még emlékezhetnek gyerekkorukból, Rákóczifalván ugyanis nagy hagyománya volt végigjárni az utcákat kolompolva, zajt csapva, megfűszerezve tréfákkal, viccelődéssel a vonulást. Pár éve, mikor először hívta ismét kolompolásra a település népét, még csak maroknyi ember jelentkezett, következő évben már száz körüli volt a létszám, azóta pedig újra népszerűvé vált.

A Farsang farkához kötődő népszokást, a kiszebáb égetést is sikerült népszerűsíteni. Rákóczifalván ez nem szerepelt a népszokások között, de ma már ezt is megkedvelték. A Csücsök nevű közösségi térben gyerekekkel készítenek közösen egy nagy és egyénileg kis bábokat, természetesen mindet el is égetik.