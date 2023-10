– Mi történt önnel a szeptemberi beszélgetésünk óta?

– Elsősorban külföldön jártam, Szlovákiában szerepeltem egy Firefighter Combat Challenge versenyen, utána pedig Szlovéniában edzőtáboroztunk, végül Ausztriában ismét egy megméretésen vettem részt. Szeretném kiemelni a szlovéniai tábort, amely rendkívül jól sikerült, hiszen kiváló tanácsokat kaptunk. Úgy jöttem haza az országból, hogy Ausztriában már 1 perc 40 másodperces időt mentem, ami azt jelenti, hogy jövőre elindulhatok az Egyesült Államokban rendezendő világbajnokságon.

– Mit lehet a külföldi társaktól tanulni? Miben vagyunk jobbak mi, magyarok?

– Főként talán abban, hogy tűzön-vízen képesek vagyunk végigvinni azt, amit elterveztünk. Lehetetlen nem létezik számunkra, és ez a hozzáállás a versenysportban is kiválóan jellemez bennünket. A szlovák, a szlovén, a német és az osztrák versenyzők ellenében látni kell, hogy mi munka mellett készülünk a megmérettetésekre, náluk ez másként van. Hátrányból indulunk ugyan, de ezt szerencsére jól le tudjuk dolgozni.

– Hogy látja, a mentális vagy a fizikai felkészülés fontosabb?

– Úgy gondolom, a mentális. Nem mindegy ugyanis, hogyan állunk oda a pályára, milyen gondolatokat zárunk ki magunkban, és mit viszünk magunkkal. A szlovénoknál testközelből tapasztaltam, hogy mennyire magas szinten állnak fejben. Lehet, hogy nem atletikus alkatúak, mégis kiváló időket mennek. Annyira felkészültek, hogy tulajdonképpen nincs felesleges lépésük az egész pályán.

– Milyen gyakori sérüléseket lehet szerezni ebben a sportágban?

– Nekem a combizmom szakadt el részlegesen, de van egy vállsérüléssel küzdő kollégám is. Tudni kell, hogy ez egy egész testet megmozgató sport, ezért nem lehet igazán kiemelni, hogy mi kapja a legnagyobb terhelést. Probléma gyakorlatilag bárhol bekövetkezhet. Ezért is fontos a megfelelő bemelegítés és a nyújtások. A legfontosabb, hogy a versenyeknek ne kötött, merev izomzattal vágjunk neki. Én magam is úgy sérültem le, hogy kötött voltam a program előtt, és egy rossz mozdulatnál már szakadt is az izom...

– Mi várható az év végéig? Versenyez még idén a csapat?

– Már csak egy verseny van hátra, ezt a hétvégén, az olaszországi Garda-tónál rendezik meg. Ide ketten megyünk ki egyéniben. Onnan hazajőve levezényeljük a saját versenyünket, amelynek Budapest ad otthont. A magyar bajnokságot azért tartom jelentősnek, mert végigkísérte az évünket márciustól egészen október 8-ig. Az kapja majd a magyar bajnoki címet, aki mindhárom versenyen jelen volt, és a pontjai alapján a legjobbnak bizonyult a lépcsőfutó megméretéseken.

– Össze tudná foglalni, miért olyan különleges ez a sokak számára még oly ismeretlen mozgásforma?

– Ez egy kivételes kategória a sportban, mivel mint tudjuk, nem művelheti akárki. Hivatásos, önkéntes, létesítményi vagy önkormányzati tűzoltónak kell lenni, civilként nem lehet űzni. Mindez pedig azt gondolom, komoly presztízst ad ennek az embert próbáló sportágnak.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.