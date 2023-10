– A súlyemelés onnan indult, hogy édesapám, Tyukodi András is ezt csinálta, Európa-bajnok volt szakításban és összetettben. Kiskoromban nem voltam sportos alkatú, látszott, rám fér a mozgás. Apa levitt edzeni, aztán megszerettem a sportot, majd 14-15 éves koromtól vettem komolyan a súlyemelést, mert kezdtem érezni, milyen jó erősnek lenni. Az első területi versenyen kis súllyal indultam, ma szakításban 130-131 kilónál tartok, az új magyar országos csúcsom lökésben 150 kilogramm. A sportnak köszönhetem a jó kiállásom, a határozottságom, a rendszerességet. Nyáron heti tíz edzésem volt Szabolcsi Károly edzőmmel – sorolja András, akinek az idei éve nagyon sikeres.

Tatabányán Junior Országos Bajnokságon 102 kilós súlycsoportban első lett, a pontok alapján pedig abszolút harmadik. Nemrég versenyzett az Európa-bajnokságon Moldovában, ahol Magyarországról négyen versenyeztek. Albániában a világbajnokságon nagyon izgult, hiszen ez volt az első nagy versenye.

– Nagy Zsolti békési versenyzővel vagyok egy szinten, az ösztönöz, hogy jobb akarok lenni nála a versenyeken – mondja András, aki a napokban a magyar csapat tagjaként Lengyelországban, az olimpiai reménységek csapatversenyén indul. Az, hogy a magyar csapat tagja lehet, büszkeséggel tölti el, mindig is ez volt a vágya. A végcélja, hogy egyszer olimpián indulhasson. Mivel még csak 17 éves, ez még előtte van.

– Az edzőmnek és édesapámnak is szeretnék bizonyítani a versenyeken. A napirendem elég szoros, ha az iskolában végzek, három körül hazamegyek, tanulok, utána megyek edzeni. Van egy kiírt edzéstervem, amit minden nap végrehajtok. Szeretem, ha pörög az edzésem, kell az adrenalin, így nem lazsálok sosem. Ez meg is hozta az idei sikereimet. A haverokra és a barátnőmre is jut időm, bár versenyidőszakban kevesebb, de ők ezt megértik és támogatnak. Testvérem, Szonja kilencéves, ő teniszezik, remélem sikeres lesz ő is. A nemzetközi versenyeimet a szüleim élőben, interneten nézik, ez nekem mindig erőt ad. Ha apa ott van a versenyemen, neki is bizonyítani akarok!