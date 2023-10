– Mit kell tudni általánosságban a Magyar Vöröskeresztről?

– Mindenekelőtt azt, hogy a legnagyobb és a legrégibb humanitáriusszervezet-családhoz tartozik, a Nemzetközi Vöröskereszt és a Vörös Félhold tagja. A Magyar Vöröskereszt 1881-ben csatlakozott a világméretű szervezethez, vagyis egy rendkívül komoly múlt áll mögöttünk. Munkánkat a Nemzetközi Vöröskereszt alapelvei mentén végezzük, tevékenységünk középpontjában pedig minden körülmények között az ember áll, a rászorulóknak, az elesetteknek próbálunk segíteni.

– Mely területeken támogatják az elesetteket?

– Mindenkinek igyekszünk segíteni, aki akár átmenetileg, akár tartósan szükséget szenved. Ez lehet például megélhetési vagy egészségügyi probléma, esetleg életkori nehézség. Megpróbálunk sokrétű módon reagálni, és más szervezetekkel együttműködve felkarolni az érintetteket. Hiszünk az összefogásban, és abban, hogy egymás erősségeit latba vetve hatékonyan tudunk fellépni másokért.

– Ha a segítségükre lenne szükség, Szolnokon milyen szakemberekkel találkozhatunk?

– Legmeghatározóbb területeink az elsősegélynyújtás, az egészséges életmódra nevelés, a véradásszervezés és a szociális rászorultak támogatása. Fontos, hogy jó szervezőkészséggel és kommunikációs képességekkel rendelkező munkatársak legyenek csapattagjaink, hiszen folyamatosan aktívnak kell lennünk. Vármegyei szinten összesen huszonnégyen dolgoznak nálunk. Hat helyszínén van irodánk a térségben, köztük Szolnokon is. Nyilvánvalóan, a huszonnégy fős létszám önmagában nagyon kevés lenne, ezért óriási igény van önkéntesekre.

– Kikre lenne leginkább szükségük?

– Akár már a 16 éves fiatalok is fordulhatnak hozzánk, hiszen a középiskolás közösségi szolgálati tevékenységet mi is tudjuk igazolni. Igyekszünk a fiatal generáció köreiben is toborozni, mivel azt tapasztaljuk, hogy elsősorban az idősebbeknél van hagyománya a közösségi munkának.

– Közismert tény, hogy véradásszervezéssel is foglalkoznak...

– Valóban. Az önkéntes véradásnak az a lényege, hogy legyen egy országos vérkészlet, amelyből folyamatosan lehet gazdálkodni. Ebből adódóan a Magyar Vöröskereszt is részt vesz ebben a misszióban. Mi a donorok felkeresését, szervezését, agitálását végezzük, illetve a különböző véradóhelyszíneket biztosítjuk. Fontos számunkra, hogy ne csak a szolnoki területi vérellátónál lehessen vért adni, hanem a vármegye távolabb eső településein is legyen erre lehetőség. Ehhez kellenek az aktivistáink, akik rengeteget segítenek ebben a tevékenységben. A sikeres véradás feltétele, hogy az azt megelőző két-három napban bőségesen fogyasszunk folyadékot, illetve táplálékot. Éhgyomorral nem szabad véradásra menni. Alapvető követelmény az is, hogy a jelentkező legalább 50 kilogramm testsúllyal rendelkezzen.

–A közelmúltban a családi egészségnapon is volt lehetőség véradásra. Legközelebb hol találkozhatunk önökkel a vármegyeszékhelyen?

– A véradótervünket az állandóság jellemzi. Eszerint minden hónap utolsó hétfőjén állandó véradó időpontunk van az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban. Ezenkívül a VOKE Csomóponti Művelődési Központban és a helyi középiskolákban szokott lenni eseményünk. A veradas.hu oldalon egyébként részletesen is tájékozódhatunk arról, hová mehetünk véradásra a lakókörnyezetünkben.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.