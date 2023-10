Amíg pusztában felnőnek a házak, és összeverődnek faluvá! Amíg felépül a kastély! Különállóan, távolságtartóan. Idő kellett ahhoz, hogy ez a néhány száz lelket számláló kicsiny település az legyen, ami. Mégis: megannyi történet. Öröm, remény, kiszolgáltatottság, fájdalom. Ebből épül, s ezzé lesz a falu.

A kastély és a falu ma is két külön világ. Az egyik az ünnep, a megvásárolható kikapcsolódás tere, a másik a tipikus magyar mindennapoké. Vidéki mindennapoké. Utóbbinak talán jelképe lehetne az a furcsa virágtartó, amibe belehelyeznek egy régi, abroncsra vetkőztetett, de azért csengőjét és macskaszemét őrző kerékpárt. Hogy maga is virágtartóvá váljon. Hogy a csomagtartójába is kerüljön valami zöld növény, sőt még a ráerősített vesszőkosárba is.

A bicikli a falu jelképe lehetne. Vagy lehetett volna. Vagy a fene tudja! Ha ezt a szót halljuk, egyre gyakrabban a városi kerékpárutak körüli viták, feszültségek jutnak eszünkbe. És persze a különbségek. A külön világok. A magyar falvak „bicikliparkja” nyilván jóval szerényebb járgányokat foglal magában, mint a városoké, a fővárosról nem is beszélve; és az átlagéletkor is vélhetően magasabb.

Más életmód, külön világok. Falvakban szerettem biciklizni, városokban nem.