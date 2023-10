A gyerekkoromból két másik egészalakos szoborra emlékszem még, a két megkerülhetetlen zseniére, Arany Jánoséra és Móricz Zsigmondéra. Egyikük segédtanítóskodott, másikuk tanult a református gimnáziumban. Utóbbi szobrát az alma mater elől később a városháza elé költöztették.

Nagyon szeretem a második nagy háborúnak a rendszerváltás után emléket állító félrevert harangos szobrot is, a Györfi testvérek alkotását. Ezt a testvéreket nem is tudom, hogy kellene írni, hiszen Lajos hosszú ő-t, Sándor pedig rövidet használ a nevében. Sándornak sok remek szobra áll a városban. Papi Lajosról is csinált egy torzót. Pocakos bronzalak szemlélődik, kitölti a teret maga körül. De Kossuthot és Kossuth barátját, Illéssy János nagykunkapitányt is mellszoborba formázta. Aztán a kunbabákat.

De más szobrok, mások alkotásai is megtalálhatók Kisújszálláson. Kiss Tamás költőé például. Tőle még kértem anyagot az Eső című irodalmi lapba. Amikor kilencvenéves volt, szerkesztettünk egy összeállítást a tiszteletére.

És a városban ott van a pillanatba fagyva a jó öreg Bagaméri is. Aki a fagylaltját maga méri. Mert igen, Csukás István is a város szülötte. Őt is közöltem az Esőben. Csukás huncut volt. Amikor verset kértem, küldött egyet, ami arról szólt, hogy Szárszón érte utol a csöpögős orrú ősz. Ismerős volt, de nem mertem előkeresni valamelyik kötetéből, ám amikor legközelebb is olyat adott, amit korábban máshol már olvastam, nem halogathattam a bizonyosságszerzést: másod- vagy sokadközlésű szövegeket adott. Pár hónappal halála előtt is megszólítottam, hogy Kormos István valamelyik verse megihletné-e. Régi, megsárgult, írógéppel írt lapokat hozott a posta, verseket Kormosról, egykori barátjáról. Jelezte, hogy újat nem tud küldeni, azokat viszont szívesen adja. Jó versek voltak, de hát igazából nem másodközléseket akartunk hozni.

S ha már szobrok! Van egy fémből készült fa is Kisújszálláson, rajta ül a fémből készült Pom Pom. Várakozik. Várja Picurt.

S ha már aranyhalak! Az a kisújszállási kislány valamikor a hatvanas években gondolt-e arra, hogy ő mit kérne, ha egy csodahal azt mondaná neki, lehet három kívánsága? Megfordult-e a fejében a Nobel-díj?

Most azonban sokunk fejében megfordulhat, hogy előbb utóbb Karikó Katalinnak is szobra kell hogy legyen a nagykun városban. Vajon ki készíti majd?