Gombák meg valami vízügyi műtárgy a gátoldalon, fűzfa a parton, csónakok a vízben. Minden a helyén. A tűzoltóságos képhez illik a régi szerkocsi, de még a terepjáró sem tájidegen, miként a természetvédelmi körzetet jelző tábla sem. A templom meg hol lehetne másutt, mint ahol kétszázötven éve áll?

És a székelykapu… Hát igen, annak is megvan a beágyazottsága a rendszerváltás környéki magyar lelkületben. Divat volt székelykaput állítani, csak úgy, bele valami térbe, parkba, akárhová. A tárgyak, objektumok, amiknek valamikor funkciójuk volt, megfosztódhatnak attól. S más szerepük lehet, jelképpé válhatnak.

De van még itt egy kép: a szobor a kettős kereszttel. Ez a felirat áll rajta: a világháborúban hősi halált halt kőteleki fiúk emlékére. A puskás, bajonettes bronzkatona árnyéka élesen kirajzolódik a mészkőháttéren, süt a nap, hátrébb mintha nyírfák törzse világítana fehéren. És valahol, ott az emlékmű mögött futó úton, ott biciklizik egy nő. Egy fiatalasszony. Ciklámen színű kerékpáron. A papucsa, a pólója is mintha hasonló árnyalatot mutatna. És hátul a gyerekülés is. Ha erősen kinagyítom a képet, akkor látszik, hogy egy kislány ül a csomagtartón. És még az is látszik, hogy a nő félig-meddig, vagy inkább majdnem teljesen kitakar egy másik biciklist, egy mellette kerekező gyereket. Ez idáig képleírás.