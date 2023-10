Ahol nekem minden ismerős. Na jó, ez költői túlzás. Ahol majdnem minden. Legalábbis sok minden. Még a vasúti sínek is. Vagy a táj, ahogy kibomlik a vonatablakból. A halastó felől érkezve előbb a református templom tornyai mutatják a városközpontot. Aztán ott magasodik a víztorony és a katolikus templom is. A szélső házak is körvonalazódnak. Vajon megvan-e még a kis konyhakert, ahová gyakorlati órákon gyomlálni és kapálni tanultunk? Vagy nem is volt olyan kicsi? Persze, hogy nincs meg! Réges-rég a fociiskolások gyakorlóterepévé lett. Olyan régen, hogy azóta megint újabb értelmet kapott a léte bizonyos közmunkaprogram folytán. S hogy most éppen mit szolgál, nem tudom kivenni az ablakból.

Leszállok a vonatról, látom, ki van írva, a jegypénztár nem üzemel. Kevés az utas, inkább már csak olyanok használják a vicinálist, akiknek nincs autójuk.