Nagy határú község. Nekünk is volt ott egy kis földünk a szocializmus alatt. A madarasi föld, így emlegették apámék a családban. Most is megvan. Harminckét aranykoronás. Már nem annyi, de valamikor így volt bejegyezve a hivatalos papírokon. Nem tudom, van-e egyáltalán ilyen jó minőségű föld arrafelé. Valami rosszakaró értékelte fel a tanácsi időkben, így tán nagyobb adót kellett fizetni utána. Ez volt a mi nagy, családi hivataljárásunk valamikor a hetvenes években, hogy átminősíttessük. Akkor is bérbe volt adva, most is.

A kunhegyesi gimnáziumban voltak madarasi osztálytásaim. Sőt tanáraink. Szerenádozni is átmentünk. Újságíróként is megfordultam ott néhányszor, de még többször átutazóban. Amikor csak suhanó autóból néztem a házakat, utcákat, bicikliseket. A szegénységet. Mert az bizony felütötte a fejét ezen az egykor módos parasztok lakta településen. A rendszerváltás környékén, után, nagyon nagy volt az állásnélküliség. Szegény vidék ez, kevés a munkahely, aki tehette másutt próbált szerencsét. A háború után még nyolcezren lakták, most már ötezer lélek sem. Márpedig a demográfiai mutatók kíméletlenül jellemzik a viszonyokat.