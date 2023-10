Martfű egyébként akkoriban valóságos vidéki iparvárosnak tűnt. Növényolajgyár, cipőgyár. Távolról is rossz volt látni, közelről még rosszabb a hatalmas csarnokok üres gyártósorait – ahogy a rendszerváltás után a magyar cipőgyártás egyik központja kezdett széthullni, leépülni. Meg persze nem szűnt, cipőt ma is gyártanak Martfűn, elvégre valamiben járni kell az embereknek, és a környéken összesűrűsödött szaktudást is kár lett volna kihasználatlanul hagyni, hiszen a profitot is meg kell termelni.

Martfűről mégis először a városközpont jut eszembe, a két gyönyörű templom és a városháza. Ahogy a kilencvenes években kinőttek a földből. S amilyenek. Főleg a templomok. Az újszerűségük. A korszerűségük. Ha átautózunk Martfűn, mindig megcsodálom őket. Furcsa, de még nem jártam bennük. Kívülről viszont lenyűgöznek.

A többi csak ráadás. A fürdő, a szobrok, a tiszavirágzás. Legalábbis nekem, most, ahogy ezeket a képeket nézegetem.