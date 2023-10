– Miért fontos a lelki egészség?

– Sokat beszélünk az egészségről, de nem szabad elfelejteni, hogy a testi épséghez szorosan hozzátartozik a lelki egészség is. Ha mindkettő megvan, akkor létezik a komplex egészség. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint is az egészség nem a betegség hiánya, hanem a teljes, fizikai, lelki, szellemi és spirituális jólét. Mindegyikre figyelni kell, mert ha valamelyik nem teljes, akkor a test megbetegszik.

– Mit jelent az, hogy lélek? Mi a lelki jólét?

– Mi, emberek legtöbbször csak racionálisan gondolkodunk. Tápláljuk a testünket, de fel kell tennünk időnként a kérdést magunknak, hogy boldogok vagyunk-e, jól érezzük-e magunkat. Figyelni kell az érzéseinkre is, melyek egyensúlya a lelki jólét.

– Mik a leggyakoribb lelkibetegségek?

– Elsőként azt érezzük, hogy túlterheltek vagyunk, stresszelünk, fáradtak vagyunk, szorongunk. Ha ezzel nem foglalkozunk, akkor depresszióba eshetünk, pánikbetegség alakulhat ki, mindez végül a személyiség teljes változásával járhat, akkor már komoly személyiségzavarról, skizofrén állapotról is beszélhetünk. Ezeket három csoportba szoktuk kategorizálni súlyosság szerint.

– Ezek gyógyíthatók, de mégis jobb a megelőzésre koncentrálni...

– Pontosan! A megelőzésnek társadalmi és gazdasági szempontból is fontos szerepe van. Sajnos azonban nagyon sok a depressziós ember, Magyarország ráadásul élen jár ebben. Rengetegen küzdenek mentális betegségben, mely mind a betegeknek, mind a környezetüknek nagyon megterhelő.

– Ha valaki belekerül egy szorongó, mentálisan problémás élethelyzetbe, hogyan tud kilábalni belőle?

– A legfontosabb, hogy merjünk segítséget kérni, mert sajnos nem jellemző, hogy szakemberhez merünk fordulni a lelki bajainkkal. Nem kell azonnal pszichiáterre gondolni, nagyon képzett mentálhigiénés szakemberek vannak. Ha valaki nem akar, vagy nem mer személyes kapcsolatot kialakítani, azoknak kiváló telefonos, online segítségnyújtó szolgálatok állnak rendelkezésére.

– Hogyan hat a lelki egészségünk a testünkre, az általános jólétünkre, az életminőségünkre?

– Maximálisan! Ha valaki szorong, nem alszik jól, nem úgy ébred, ahogy szeretne, s nem úgy veszi a mindennapi akadályokat. Elveszti a rugalmasságát, mely szükséges a helyzetek megoldásához, nem beszélve a krízishelyzetekről. A lelki egészségünk kihat az emberi kapcsolatokra is, hisz csak akkor lehetek jóban másokkal, ha magammal is jól állok. Mindezek mellett oda kell figyelni a megfelelő éltmódra. Ez jelenti a táplálkozást, a testmozgást, s nagyon fontos, hogy legyünk megfelelően kipihentek!

– Mennyire játszik szerepet mindebben a rohanó világunk?

– Sajnos sokszor nem vagyunk jelen a saját életünkben, hajlamosan vagyunk sodródni a mindennapokban, hiszen túl sok mindennek meg kell felelnünk manapság. Szükség van néha egy szusszanásra, amikor megerősítjük magunkat abban, hogy jól csináljuk a dolgainkat.

– Lelki egészség szempontjából melyik a legveszélyeztetettebb korosztály?

– Sajnos többen is vannak. Amikor az ember belép a munka világában, ott fenyeget igazán a veszély. Ehhez azonban már gyermekkorban el kell kezdeni felkészülni, amiben nagy szerepe van a szülőknek.

– Hogyan lehetne beépíteni az oktatásban a lelki egészség fontosságával?

– A pedagógusoknak nagy a szerepe ebben. Jó lenne, ha beszélgetnének a gyerekekkel erről a témáról. A szülők mellett ők is sokat segíthetnek a fiataloknak, hogy mire figyeljenek.

