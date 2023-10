Két elhullajtott gesztenye a közelmúltból. Egy táblára helyezve, amely jelöl vármegyét, nagyközséget, járást. A tábla nagyon régi. Pedig egy pillanatig azt is gondolhatnánk, hogy új. Vármegye, ez szerepel rajta, márpedig ez újkeletű megnevezés, csak az idei évtől hivatalos. Úgy értem, az idei évtől használjuk megint. Mert régen is használtuk, vagyis használták apáink, nagyapáink. Csak kiment a divatból. Pontosabban nem is ment ki, csak voltak, akik úgy gondolták, túl középkorias, a feudalizmusra emlékeztet, és nem illik a szocializmus építésének dicső korszakához. Talán a vár miatt gondolták ezt. De a Jász-Nagykun-Szolnokból is kivették a jászt meg a nagykunt, ám azok a rendszerváltoztatáskor gyorsan visszakerültek a megye nevébe. Megszoktuk. Én kicsit nehezen, de végül megszerettem. A vármegyére viszont hamar ráállt a szám.

Amit nem tudok megszokni, hogy mostanában mintha Szolnokot kezdenék kivonni a vármegyéből. Amikor Jász-Nagykun-Szolnokot kellene mondani vagy írni, egyre gyakrabban csak Jászkunságként emlegetik. Hogy a Jászkunságban így, a jászkunságiak úgy. De hát a nyelv változik, s a hibák, a tévedések normává válhatnak.