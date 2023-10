– Hogyan lehet hatékonyan gondoskodni a bőrünkről? Különös tekintettel a műtét nélküli megoldásokra!

– Ez a kérdés testhezálló, hiszen én természetes vonalat képviselek ebben a témában. A bőr ápolását mielőbb, akár már gyerekkorban el kell kezdeni. Mindenféleképpen a megfelelő hatóanyagokban és a szakértelemben hiszek ezzel kapcsolatban. Bőr típus szerint kell egy arctisztító, kell egy tonik, majd egy napi ápolókrém. Ennek az idő haladtával megfelelő hatóanyagokat kell tartalmaznia.

– A természetesség híveként ön szerint milyen egy egészséges bőr? Miért nem jók a mű dolgok?

– Az ápolt, egészséges bőr nagyon szép. Ezt a hatóanyagok összeválogatásával, illetve gépi kezelésekkel lehet elérni. Személy szerint nem használok mű dolgokat, csak természetes anyagokat. A művi beavatkozásoknak, úgy, mint a műszempillák, tetoválások, hosszútávú hatásai is lehetnek. Régebben volt ez főleg problémás, ma már azért jobb alapanyagok vannak, de a magas árak miatt azért még mindig kerülhetnek káros anyagok is a bőrbe.

– Mit érdemes használnunk, illetve mit kell kerülnünk a kozmetikában?

– Csak ellenőrzött minőségű anyagokat szabad használni. Ezek ugyanis olyan gyártási folyamatokon mennek keresztül, ami által minél kevesebb káros anyag van benne. Fontos az is, hogy honnan szerezzük be a termékeket. Mindig a bőrünkben megfelelő anyagot szabad használni. Sokan azt gondolják, hogy ha erősebb hatóanyagú termékeket használnak, az jobb, de ez nem igaz. A legfontosabb szerintem, hogy kérjük szakember segítségét.

– Mit érdemes használni adott életkorokban?

– A kor mellett hangsúlyos, hogy minden ember más, így személyszabott bőrápolást kell alkalmazni. A kor előrehaladtával a megfelelő anyagokat kell pótolni, melyhez vannak megfelelő krémek, ápolási technikák, ezek után lehet egy otthoni fenntartó kezelést alkalmazni.

– Mi van akkor, ha nem megfelelő időben kezdjük a bőrápolást?

– Ez gyakran előfordul, de nincs veszve minden. Vannak esetek, valami krízis, rossz tapasztalat, elváltozás amikor az ember „észbe kap”. Ez nem biztos, hogy csak öregedéskor jön el, lehet fiatalkorban is, különösen ekkor kell megfelelően beavatkozni. A bőrkezelés mellett szükség van némi lelki támogatásra is, hogy a bizalom is kialakuljon, hogy merjenek az adott szakemberhez fordulni.

– A nyári időszak után, ősszel mire kell figyelni bőrápoláskor?

– A napozás, a víz hatásainak megoldása kerül ilyenkor előtérbe. Így a pigmentkezelések, valamint a hámlasztó beavatkozások.

– És ilyenkor is fontos a hidratálás?

– Igen, ez alapvető. A bőrnek, ahogy az egész szervezetnek, nagyon sok folyadékra van szüksége. Ezeket pótolni kell, ha nem megfelelő. Ha az arctól eltávolodunk, akkor arról is fontos szót ejteni, hogy az egész testet érdemes ápolni. Időnként bőrradírt használni, aztán egy megfelelő testápoló használata segíthet.

– Milyen természetes anyagok, eljárások segíthetnek a bőr öregedésének késleltetésében?

– A hatóanyagokban van a megoldás. A legfontosabb, hogy mindig megfelelően meg kell tisztítani a bőrt, azután lehet kezdeni a kezelés. Ilyenek lehetnek az ultrahangkezelések, a fényterápiák, különböző csiszoló- és mezoterápiás eljárások. Bőven vannak olyan technikák, melyek tűszúrás nélkül is hatékonyak.

– Mit tehetünk naponta, hogy a bőrünk egészséges legyen?

– Nem elég csak otthon kezelni az arcbőrt, időnként el kell szakemberhez, aki elvégzi a mechanikai tisztításokat és megadja az irányvonalakat. Ezek után lehet kiválasztani a bőrtípusnak megfelelő ápolási szereket. Mindehhez hozzájárul az egészséges életmód. Ezek mind az egészséget szolgálják, mely a bőrünkön alaposan meglátszik.

Hogy hogyan hat a masszázs a bőr szépségére, egészégére, az is kiderül a Szoljon.hu podcastjéből. A beszélgetésben arról is szó esik még, hogy alkalmazhatók-e gyógynövények a bőrápolásban.