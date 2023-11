1. TERVEZZ!

Nagyon változó lehet, hogy kinek mennyi dolga van karácsonykor, függhet a családtagok számától, a ház méretétől, attól, hogy vannak-e gyerekek a családban… És az is egyénenként változik, hogy mennyi idő jut az előkészületekre. Ha van néhány szabad perced, nem árt előre átgondolni ezeket, és ezt a két faktort valahogy egymáshoz igazítani.

Forrás: Shutterstock.com

2. KEZDD EL IDŐBEN!

Szintén jól jöhet a hatékony készülődéshez, ha néhány dolgot előre eldöntesz, például, ha még nem tudod, hogy mi legyen a karácsonyi menü, mert valami újdonságra vágysz, érdemes már most elkezdeni böngészni a neten a recepteket, mert az ünnepi héten már egészen biztosan kevesebb időd lesz. Viszont, ha most foglalkozol ezzel, akár még élvezheted is a folyamatot.

Ugyanez igaz az ajándékokra is. Ha már most eldöntöd, például, hogy kézműves ajándékot szeretnél adni, amit te készítesz, még kényelmesen jut időd kreatívkodni és nem egy stresszes rohanás lesz az egész.

3. SZÁMÍTS A TÖMEGRE!

Ahogy közeledik az ünnep, egyre többen lesznek a boltokban, ami jelen járványügyi helyzetben nem túl szerencsés. Tehát érdemes rá számítani, hogy egyre kevesebb esélyed lesz gyorsan és stressz mentesen beszerezni bármit is. Nem árt, ha előre gondolkodsz és, amit lehet már most megveszel. Nem érdemes az utolsó hétre halasztani a bevásárlást.

Mindez igaz a netes rendelésekre is: ha még ezen a héten megrendelsz valamit, az gond nélkül megérkezik karácsonyig, ha ez van feltüntetve a webáruházban. Sőt, ha valami probléma van vele, még intézkedni is tudsz. Később erre már nem lesz lehetőség és egy merő stressz lesz az egész.

Forrás: Shutterstock.com

4. NE PÁNIKOLJ!

Ez a legfontosabb pont az összes közül! Előfordul, hogy nincs elég időd, energiád, vagy akár anyagi forrásod a készülődésre. Nem baj! Ugyanis a karácsony igazából nem is erről kell, hogy szóljon, hanem arról, hogy azokkal legyél, akiket szeretsz, és jól érezd magad.

Nem volt időd kimosni a függönyöket? Nem baj, majd kimosod máskor. Nem tudtál bejglit sütni, azzal sincs gond, nem ez a fontos! Ha mégis nagyon ragaszkodsz valamihez, amit nem tudtál megcsinálni, kérheted azt a családtagjaidtól bolti ajándék helyett. Például a nagymamától, hogy süssön bejglit, vagy a gyerekektől, hogy segítsenek a takarításban.

Forrás: Shutterstock.com

Ha választani kell aközött, hogy makulátlanul tiszta a lakás és lenyűgöző a menü, vagy, hogy kipihent és felszabadult vagy, az utóbbit válaszd. Hidd el a családtagjaid is örülni fognak neki!