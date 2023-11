A nyáron Mezőhéken jártam a Varga tantestületével. Meglátogattuk az iskolát, amit róla neveztek el. És aminek a folyosóján egy márványtábla található, rajta a Simon Ferenc szolnoki szobrász által készített Páldi-portrédomborművel. Maga a polgármester asszony nyitotta ki nekünk az épületet, amely valamikor gyerekzsibongástól volt hangos. Valamikor.

Mezőhéknek hetven év alatt ugyanis körülbelül kétezer fővel csökkent a lakossága. Szomorú dolog ez, persze más településekkel is megesik. Ám nem mindegy az arányszám, a fogyás üteme. Mezőhék fénykorában nyilván a tanyák népe is gyarapította a lélekszámot, a tanyák pedig a hatvanas években megindultak távolabbi városok felé is. Az öregek, akik maradtak, meghaltak.

Szóval tizenvalahány éve Páldi János nevét vette fel az iskola Mezőhéken, ahol a későbbi jeles pedagógus a pályáját kezdte. Illetve amikor ott tanított, hivatalosan még nem is létezett a település, tanyavilág volt, amit 1951-ben neveztek el Mezőhéknek. S micsoda furcsa, kegyetlen fintora a sorsnak, hogy pár évvel a névadó után bezárt a Páldiról elnevezett iskola. Mert kevés volt a gyerek.