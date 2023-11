A Medve Matek egy országos matematika-népszerűsítő programsorozat, amin már évi több mint 40 ezer gyermek szerepel országszerte. Fő céljaik között szerepel az, hogy élményalapú matematikát adjanak a diákoknak. Gyimesi Bernadett, a Medve Matek főszervezője a sikerekről és a programok eredményességéről Daróczi Dorottya rádiós szerkesztővel beszélgetett.

Valljuk be, hogy az emberek többségének a matematikától görcsbe rándul a gyomra. Éppen ezért az a célunk, hogy a matematika köré épített falakat valamelyest lebontsuk. Az összes rendezvényünk célja, hogy a fiatalok együtt gondolkodjanak és logikusan rávezessék egymást a megoldásra

– fejtette ki Gyimesi Bernadett, a Medve Matek csapatának főszervezője.

– A feladatok általában játékos módon, egy kedves történetbe ágyazva kerülnek a fiatalok szeme elé, azért, hogy ezáltal is segítsük és megszerettessük velük a tantárgyat. Van egy úgynevezett Logirintus programunk is, amelyet a fiatalok és tanáraik akár a matematika-tanórába beágyazva is használhatnak. Célunk, hogy fejlesszük vele a csapatmunkát, hiszen életünk során is számtalan olyan helyzetben találhatjuk magunkat, amikor szükségünk van erre a készségre. Mindez fejleszti a logikát és a problémamegoldó készséget is.

– A Medve Matek egy olyan országos programsorozatot takar, aminek szabadtéri csapatversenyei, online logikai kalandjátékai, illetve nyári táborai vannak – folytatta Bernadett.

– A programsorozataink szerencsére egyre népszerűbbek. A legtöbbet matematikaórán is hasznosíthatják a tanárok és a fiatalok egyaránt. Éppen ezért évente 40 ezer diák vesz részt a programunkban. Ezzel együtt nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk a feladatsorokról, ami arra enged következtetni, hogy népszerű a fiatalok körében. A matematika kulcsfontosságú szerepet játszik a tudományokban és a mindennapi életben is. Nemcsak eszköz a számítások elvégzéséhez, hanem olyan nyelvet is biztosít, amellyel megérthetjük és leírhatjuk a körülöttünk lévő világot.

A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.