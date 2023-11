Bár a nátha nem tartozik a legkomolyabb betegségek közé, mégis nagyon kellemetlen tud lenni, és megnehezítheti mindennapjainkat. A betegségből való kilábalás azonban gyógyszerek nélkül, természetes módon is lehetséges. Megfázás ellen a tea fogyasztása igen hatásos, azonban azt már kevesebben tudják, hogy melyek a legjobb fajták. Sipos Csilla gyógynövényszakértő a teák immunerősítő hatásairól mesélt a Szoljon.hu legújabb podcastjében.

Beköszöntött az ősz, s ilyenkor nemcsak a réteges öltözködésre és a friss levegőn töltött időre kell odafigyelni, hanem a megelőzésre is

– fejtette ki Sipos Csilla.

– Az immunerősítő gyógyteákat leforrázva, szirupként, vagy akár tinktúraként is használhatjuk, egytől-egyig nagyon jó immunerősítő hatásuk van. Ez utóbbi eljárás is egyszerű, akár saját otthonunkban is elvégezhetjük. A tinktúra azt jelenti, hogy a frissen szedett gyógynövényeket felszeletelve egy sötét üvegben, 50 százalékos gyógyszertári alkohollal három-négy héten keresztül tároljuk, majd leszűrve, cseppentős formában használjuk, kúraszerűen és megelőzésképp is. Ha pedig már megbetegedtünk, akár növelhetjük is az adagokat.

A gyógyteák éhgyomorra szívódnak fel a leggyorsabban, ezért legtöbbször a reggeli órákban javasolják a fogyasztásukat.

– Az orrfolyás mellett nagyon kellemetlen még a folyamatos köhögés is, ami kétféle is lehet: hurutos vagy száraz. Hurutos köhögésre nyákoldó teákat adunk, szárazra pedig köhögés csillapítót. Hurutos köhögés esetén a hársfa teát ajánlom, ami gyulladáscsökkentő hatásáról is híres. A bodzavirág is tökéletes megoldás erre a problémára, ami köhögéscsillapító hatása mellett nagyon jó lázcsillapító hatással is rendelkezik. A személyes kedvencem a kakukkfű, amely mindkét köhögésre jó megoldás, illetve orrdugulásra is megfelelően lehet vele inhalálni. A teákat érdemes étkezés előtt fogyasztani, mivel éhgyomorra könnyen felszívódnak a hatóanyagok.

Sipos Csilla elmondta, tapasztalatai alapján mind többen választják a természetes gyógymódokat.

– Egyre többen keresik, érdeklődnek a gyógynövények iránt – folytatta a szakember. – Nálam az immunerősítő teakeverékeket és a nyugtató relaxáló teakeverékeket keresik a legjobban.

Sipos Csilla azt is kiemelte: gyógyteák fogyasztásánál is fontos tudnunk, hogy mi az optimális dózisuk. Be kell tartani az elkészítésre vonatkozó szabályokat (például forrázat, főzet készítése, áztatás), a fogyasztás idejére vonatkozó előírást (étkezés előtt, alatt vagy étkezés után) és a napi adagot sem szabad túllépni, ami általában napi 1-3 csésze, esetleg 1-2 liter tea fogyasztása.