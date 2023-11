– Már kiskamasz koromban is sok filmet néztem, gyűjtöttem, teljesen beszippantott az a másfajta valóság, melybe általuk csöppenhettem – kezdte Répási Zsolt. Később, kitartva az út mellett statisztaként dolgozott különböző produkciókban. Emellett úgynevezett action extra szerepben és kaszkadőrként is kipróbálta magát.

– Előbbi kifejezés olyan műfajt takar – jobb esetben -, mely átmenet a statiszta és a kaszkadőr között – magyarázta.

Antonio Banderasszal is szerepelt egy sorozatban, melyben az ismert színész Pablo Picassót alakította.

– Meghatározó tapasztalatokat gyűjtöttem így, de továbbra is dolgozott bennem a gyermekkorom óta motoszkáló vágy. Mégpedig az, hogy valamit én is alkossak ebben a közegben – mondta. Zsolt hamarosan önállóan kezdte bővíteni ismereteit, tudását a rendezői irányban. Hamarosan operatőrként dolgozott, emellett egy ilyen irányú képzést is elvégzett.

– Az egészben a legfontosabb számomra – Tolkien nyomán – az úgynevezett másodteremtés. Vagyis az, hogy saját magamként, saját magamból meséket, világokat teremtsek. Amelyek aztán kiszakítják az embert a megszokott, hétköznapi valóságukból – részletezte a filmes szakember. Hozzátette, hitvallása szerint akkor tud így működni egy alkotás, ha valódi filozófia áll mögötte.

Répási Zsolt forgatás közben

Forrás: Beküldött fotó

– Úgy vélem, az önkifejezés önmagában nem művészet. Kell hozzá az a plusz, amivel az alkotó életre hívja a művet, amely aztán képes összekapcsolódni a nézővel – mondta. Zsolt hamarosan saját anyagon kezdett dolgozni, első kisfilmje 2021-ben látott napvilágot, Sophia címmel.

– A bölcsesség istennőjének kultusza adja a történet alapját. Ezt követte a Lost and Found művem, mely az önkutatás egy különleges ösvényét ismerteti, itt a buddhizmus elemeit használtam – magyarázta. A rendező hangsúlyozta, igen közel áll hozzá a misztikus thriller műfaj, így leginkább ebben alkot.

– Ez nem annyira divatos irányzat, legjobban húsz, harminc éve működött. Mégis van benne valami, ami miatt manapság is megállja a helyét. Remekül működnek bennük a különféle irányzatok, filozófiák jelképei – részletezte Répási Zsolt.

A Mélyfény Zsolt és stábja legfrissebb műve, amely az idei év januárjában készült. Egy 44 négyzetméteres zuglói lakás volt a helyszín. Egyetlen napon, délután öttől hajnali négy óráig forgattak. Illetve egy másik alkalommal néhány kültéri felvételt is készítettek.

– Az idő nagyon szűk keresztmetszet egy ilyen alacsony költségvetésű filmnél. A héttagú stáb szívét-lelkét és minden tudását beletette, azt hiszem az eredmények is tükrözik ezt – mondta a rendező. Az idő mellett a hely is szűkös volt, rendezőként a fürdőszobába kényszerültem minden, éppen nem használatos felszereléssel és eszközzel.

– A kád például tele volt lámpákkal, állványokkal, vicces látvány volt – mesélte.

Elárulta, a főszereplő színésznőt, Bánovits Vivianne-t elsőként hallgatta meg, és azonnal tudta, hogy övé a szerep.

– Érdekesség, hogy nem is erre az alkotásra szántam őt. De nem kellett csalódnom. Finom és aprólékos módon tudta felépíteni a jeleneteket, ami nagy feladat, hiszen egyetlen szó sem hangzik el a filmben – magyarázta. Az elkészült művel nemzetközi és világszinten is több fesztiválon neveztek, azóta pedig sorra nyerik a díjakat a különféle kategóriákban.

– Az elsőt Londonban kaptuk. A teljesség igénye nélkül pedig Tokióban, Hong Kongban, Büsszelben, Berlinben, Santa Monicaban, de még Phoenix-ben is elismerték a Mélyfényt. Csak a

legjobb színésznő díjat nyolcszor ítélték oda, de legjobb rendező, legjobb film kategóriákban is remekeltünk. Boldog vagyok és büszke. Nagy lendülettel haladunk előre, újabb munkákkal – részletezte Répási Zsolt.