– Mit jelent pontosan a stunt riding? Mi a különbség a kaszkadőr és a stunt rider között?

– A kaszkadőröknek általában látványos képeket, eséseket kell produkálniuk. Mi viszont olyan trükköket próbálunk kivitelezni, hogy abból ne legyen esés. Kellő gyakorlás után a mi szakmánk talán biztonságosabbnak mondható, ám természetesen itt is benne van néhány baleset lehetősége. A stunt riding a motorozás egy extrém formája, ahol mentálisan és fizikálisan is nagyon topon kell lenni.

– Melyik volt a legveszélyesebb trükkje?

– Nehéz lenne egyetlen olyan helyzetet kiragadni, ami kiváltképp felvitte az adrenalint. A nyári szezonban minden héten tartok valamilyen rendezvényen motoros bemutatót, ami tömény veszély harminc percben. Télen emellett a jégmotorozásnak hódolok, ami azt jelenti, hogy szöges gumikkal száguldok a jégen. Ezek mind-mind kihívással teli dolgok.

– Miért választotta ezt a szakmát?

Valójában a szakma választott engem. Félelemérzés igazán sosem volt bennem. Persze, voltak nagyobb eséseim, például, amikor hanyatt fekve csúsztam az aszfalton. Ugyanakkor ez nem rettentett el, sokkal inkább arra késztetett, hogy kiküszöböljem a hibámat.

– A családom szereti, hogy ezt csinálom, hiszen sokat utazunk, és ez nekik is nagy kaland. A nagyobbik lányom néha még viccelődik is velem, hogy a házunkban található kupákat biztosan vásároltam valahol. Ami a felkészüléseket illeti, télen általában -6 Celsius-fokig edzek. Vallom, hogy motorozásra csak motorozással lehet jól készülni, ennek ellenére a fizikai állóképességet bringázással, konditermi tréningekkel, és saját testsúlyos gyakorlatokkal szinten lehet tartani. Mint mindenre, így erre a tevékenységi formára is igaz, hogy megfelelő kitartás nélkül nem éri meg belekezdeni.

– Melyek a legkedveltebb mutatványai?

– Tudni kell, hogy a stunt ridingben az utcai motorokat speciálisan átalakítjuk, és ezeken hajtjuk végre a különféle mutatványokat. Vannak olyan trükkök, amelyeket egy-két hét alatt betanulunk, de előfordult olyan is, amit egy év alatt sajátítottam el. A motoron állva, egy keréken gurulva körbe-körbe, és elengedett kézzel menni, igencsak komoly feladat. Ez a trükk az én szívemhez áll közel. A nézők azonban inkább a tempósabb, dinamikusabb gyakorlatokat kedvelik. Úgy látom, a sportág folyamatosan változik, a régebbi trükköket fejlesztjük tovább. Előfordul, hogy teljesen új elemeket veszünk át más szakágakból, például BMX-es trükköket teszünk át motorokra.

– A filmes világban is kipróbálhatta magát. Mennyire gyakoriak a filmekben a motoros jelenetek?

– Egyre többször jelennek meg ilyenek, habár az autósok mellett még mindig eltörpül a számuk. A motorosok általában gonoszokként jelennek meg a mozivásznon. Én magam bármelyik filmben is szerepeltem, valamilyen törvényen kívüli ember voltam. Ennek ellenére ez egy szerethető szerep és színesíti a mindennapjaimat.

– Manapság a speciális effektek nagyban meghatározzák az alkotások képsorait. Ennek ellenére szükség van még önökre?

– Igen. A technikai fejlődést ugyan nem láthatjuk előre, de élő szereplőre biztosan lesz igény. Az alapvető dolgokat még sokáig nekünk, embereknek kell megcsinálni. Jelenleg egyébként nincs filmes felkérésem, és ehhez az is hozzájárul, hogy az amerikai filmipart most a megtorpanás jellemzi. Mint ismert, sztrájkolnak a forgatókönyvírók és a szféra más szereplői is. Magyar filmbe, érdekes módon, eddig még sosem kértek fel. Extrém motoros részek ugyanis csak ritkán fedezhetők fel a hazai produkciókban.

– Korábban Mila Kunis amerikai színésznővel is forgatott. Emlékezetes pillanat volt?

Természetesen. Szerencsére több, nagy költségvetésű amerikai filmben is szerepeltem már. Tom Hanksszel például az Inferno című filmben dolgozhattam, amely szintén feledhetetlen élmény marad számomra.

