A falvai értéktárban is nyilvántartott, korábban hírportálunkon is bemutatott kennel kutyái már számos díjjal gazdagították tenyésztőjüket. Az elismerések száma tovább gyarapodott az ősz folyamán. Simon György és segítői mellett a tenyészetből származó, de már más gazdinál élő kutyusok is szerepeltek a tenyészszemléken szép eredménnyel.

Legutóbb november 4-én a Magyar Kuvasz Egyesület nagy létszámú, igen erős mezőnyt felvonultató klubkiállításán mutatkoztak be a falvalói kennel kutyái.

Október 20-22-e között Hódmezővásárhelyen három napos CACIB kiállításon álltak a bírák elé.

Október 15-én még Szerbiában a topolyai CACIB-on is letette névjegyét két szép kutyus. Előtte a komáromi három napos CACIB sem maradhatott ki, nem is szólva a Magyar Komondor és Kuvasz Egylet klubkiállításáról.

Szeptember sem telt megmérettetések nélkül: a MEOESZ Magyar Pásztorkutyák Speciál Kiállítása 2023 "Terelő Európa Kupa Jegyében" rendezvényen jártak a Hortobágyon. Előzőleg pedig három napot töltöttek a kecskeméti CACIB-on.

Felsorolni sem lenne helyünk e programokról begyűjtött díjakat, minősítéseket.

Simon György (balra) baráti segítséggel négy kutyát vezetett fel a tenyészetből a komáromi CACIB-on

Forrás: Beküldött fotó

Vajon a tenyésztő melyik eredményt értékeli a legtöbbre?

– Ha egy kutya eredményeit nézzük, akkor Bivalytói Büszke Dönci szerepelt nagyon eredményesen – árulta el Simon György. – A legutóbbi klubkiállításon is klubgyőztes lett, a hódmezővásárhelyi CACIB-on ő lett a fajtagyőztessel ellentétes nemű legszebb kutya, de egy másik kutyával együtt Döncit vittük ki egy másik kutyával Szerbiába is, ahol mindketten kitűnő minősítést kaptak. Komáromban is szerzett Dönci fajtagyőztes, klubgyőztes címet. A Döncinek egyébként egy idős hölgy a gazdája, általában jön a tenyészszemlékre, de felvezetni nem ő szokta, ebben besegítünk – mondta György. – Ha pedig a tenyészetet nézzük, akkor azt mondanám a legkiemelkedőbb eredménynek, hogy Komáromban a nemzetközi megmérettetésen tenyésztési nagydíjasok lettünk, illetve Hódmezővásárhelyen is megszereztük a nagydíjat.

A tenyésztőtől azt is megtudtuk, a többnapos rendezvényeken az egyes napokon más-más bíró értékeli a kutyákat, így minden alkalommal külön eredmények születnek, illetve vannak az úgynevezett Best in Show eredmények is.

Simon György azt is kifejtette, sokan hiába rendelkeznek törzskönyvezett kuvasszal, nem hordják őket megmérettetésre, ha igen, nem tudják jól felvezetni sokan úgy vannak vele, a kuvasz csak arra kell nekik, hogy őrizze a portát.

A rendezvényeken viszont jó találkozni olyanokkal, akik Györgyhöz hasonlóan a kuvaszokért dolgoznak, így egy-egy kiállítás nem csak a versenyzésről szól, hanem a kapcsolatépítésről és a kikapcsolódásról is. Novemberben még egy rendezvényre készül kuvaszaival, jövő februárban pedig a FEHOVA rendezvényre mindenképpen mennek, itt négy napos kutyakiállítás szokott lenni, és fajtánként elnyerhető az év kutyája cím.