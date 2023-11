Több vármegyei vízbe is nagy méretű pontyokat helyeztek ki a napokban.

A Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) a kezelésében lévő horgászvizekbe 2500 kilónyi extra méretű pontyot telepített a MOHOSZ „Horgászvizek ponty törzsállomány fejlesztése" címen kiírt pályázatán elnyert támogatásnak köszönhetően.

A kihelyezett halak átlag testsúlya nyolc kiló körüli volt, de mint Donkó Pétertől, a KTVHESZ ügyvezető igazgatójától megtudtuk, tizenkét-tizennégy kilós példányok is voltak közöttük.

A telepítés időpontja és a halak kihelyezésének helyszínéről ezúttal nem osztanak meg pontosabb információkat. Nem véletlenül.

– A telepítések után jellemzően rengeteg horgász szokott kiülni adott szakaszokon, hogy a frissen szabadon engedett halakat próbálja meg kifogni – mutatott rá Donkó Péter. – Ezt most szerettük volna mindenképpen elkerülni, mivel a nagy halak telepítésének a megfogyatkozott törzsállomány pótlása a célja, tehát az, hogy ezek a halak a vizekben maradjanak és szaporodjanak. Nem sajnáljuk a horgászoktól, de azt is tudni kell, hogy az orvhalászok, orvhorgászok is nyomon követik a telepítéseket és a nagy méretű halak különösen vonzóak számukra. Tőlük akarjuk megvédeni ezeket a halakat, melyekből minden vizünkbe jutott.

Azt is megtudtuk, a héten is folytatódnak egyébként a telepítések, a horgászoknak különböző vizekbe harcsát, csukát, süllőt, keszegféléket és háromnyaras, azaz fogható méretű pontyokat is kihelyeznek. A mennyiségüket az is befolyásolja, a tógazdaságokból mennyit sikerül elhozniuk. A heti akciókkal az idei évre be is fejeződnek a telepítések.