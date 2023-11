– A férfi körök és csoportok elsősorban Budapestre orientálódnak – kezdte mondanivalóját Teszár Balázs, önismereti csoportvezető és önazonosság-mentor.

– Akadnak nemcsak egy, hanem többnapos foglalkozásaink is, amelyek vidéki településen, olykor Szolnokon is megjelennek. Úgy gondolom, hogy a mai rohanó világ nagyon sok indokot ad arra, hogy kicsit lelassítsunk és megtanuljuk kezelni és feldolgozni feszültségeinket. Sokszor egyik helyről a másikra rohanunk, aminek hatására könnyen elvesztjük a fókuszt, így érdemes akár csak pár másodpercre kifújni magunkat és megállni egy kicsit. Jómagam is a beszélgetés előtt kértem egy harminc másodperces felkészülést, hogy ne csak fizikálisan, hanem fejben és lélekben is itt tudjak lenni.

Teszár Balázs Abaffy András barátjával és kollégájával közösen, kifejezetten férfiaknak tart önismereti csoportfoglalkozásokat, melyeknek két fő iránya van. Az egyik a sebezhetőség, az érzések megengedése, kifejezése, a másik pedig az erő és stabilitás felvállalása. Ez a tér lehetőséget biztosít arra, hogy a férfiak közelebb kerüljenek önmagukhoz, versengés helyetti szövetséget tapasztaljanak egymás között és megfelelően kezeljék a bennük felmerülő feszültséget.

Azt vallom, hogy akkor tudok a legtöbbet adni a hozzánk érkező férfitársaimnak, ha önazonos vagyok

– folyatta Balázs.

– Az hiszem mindenkinek a saját élete a legnagyobb tanítás. Éppen ezért az is nagyon sokat árul el egy illetőről, hogy hogyan gondolkodik és miként viszonyul embertársaihoz. Ezt azonban számtalan tényező befolyásolhatja, hiszen a mindennapi történések által számtalan feszültség, stressz és szorongás alakul ki, amit hajlamosak vagyunk elnyomni magunkban. És persze tudjuk, hogy mi történik, ha valamit próbálunk magunkban tartani – mosolygott az önismereti mentor.

– Olyan ez, mint amikor az ember vizet forral egy nagy lábasban, eleinte csendes, aztán elkezd fortyogni utána pedig megpróbál kitörni a fazékból. Nos, ez történik az emberekben is, amikor feszültek és stresszesek. Az önismereti programjaink egyik szegmense, az úgynevezett „dühöngő” csoportok, ahol biztonságos keretek között teret adunk a stressz kezelésének. Itt tabu és elfojtás nélkül, egy megengedő térben kiadhatják az elfojtott érzéseket, legyen az szorongás, stressz, harag vagy feszültség... A célunk az, hogy önismereti körben teret adjunk annak, ami van, ami igaz, maszkok nélkül. Foglalkozásaink során számtalan férfitársam szembesült már hasonló problémákkal. Mindez egyfajta bázis számunkra, ahol rájövünk, hogy számtalan hozzánk hasonló ember jár ugyan abban a cipőben. Megbízható keretek között jelen vagyunk önmagunknak és egymásnak, tulajdonképpen ez csoport lényege.

A foglalkozások és önismereti csoportok során barátságok és sorstársi kapcsolatok születtek.

– Az önismeret segít abban, hogy magamba nézzek, megfigyeljem, mi van az én alaplapomra kódolva – tette hozzá a fiatal mentor.

– Támogatást nyújt, hogy felismerjem mit hordozok magamban és mi miért történik az életemben. Mindez egy hosszú és kemény munka, aminek hatására jött létre ez a férfi közösség is, ahol egymás bástyái lehetünk támogatás és segítségnyújtáson keresztül.

