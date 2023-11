– Egy ideje közismert szereplője a szolnoki csokifesztiválnak. Hogyan kötődik a programhoz?

– Négy évvel ezelőtt Pálinkás Csaba, az egyik szervező keresett fel azzal, hogy bemutatnám-e az érdeklődőknek a szolnoki habos isler készítésének fortélyait. Szíves örömest vállaltam a felkérést akkor is és most is. Az islereket félkész állapotban vittük el az Aba-Novák Agóra Kulturális Központba, ahol többeket megragadott a jellegzetes sütemény. A helyszínen természetesen elmondtam, hogy az egykori Kádár Cukrászdában készítette először az édességet Hegedűs László cukrászmester, és az ő tanítványa volt Móra László Venesz-díjas cukrász. Laci bácsi nem csak megtanulta a receptúrát, hanem tovább is vitte azt a Marcipán Cukrászdában.

– Mi az alapja a közkedvelt finomságnak?

– A linzerlapok olajos magvat, leggyakrabban darált diót tartalmaznak. Adunk hozzá továbbá tojássárgáját, margarint, porcukrot és lisztet. A hab tojásfehérjehabot, cukrot és invertálóanyagot rejt magában, amely lehet citromlé, sőt akár ecet is. Külön figyelmet kell fordítani a fondant elkészítésére, ami valójában egy főzött cukorkészítmény. Itt szintén cukrot főzünk fel egy meghatározott hőmérsékleten, majd hűteni kezdjük egy hideg felületen. Végül egy hófehér anyagot kapunk. Ha ebbe karamellizált cukrot teszünk, elkészül az isler sűrű, barna színű bevonata. Persze, az egészet csokoládébevonattal is elkészíthetjük. Ez a változat is igen elterjedt. Felhívnám azonban a figyelmet arra, hogy ez esetben kiemelten ügyeljünk a minőségi csokoládé megválasztására.

– Ha az országban bárhol islert kérünk, egészen biztosan a „lapos” változatát kapjuk. Szolnokon viszont szinte mindenki az emeletes, tojáshabos süteményt érti alatta. Habár a vármegyeszékhelyen rendkívül népszerű az édesség, országszerte mégsem terjedt el igazán. Mi lehet ennek az oka?

– Valóban, magam is ritkán találkozom másutt a szolnoki islerrel. Még a nagy, hírneves fővárosi cukrászdákban sem ismert ez a sütemény. Nehéz megmondani, hogy az évek alatt miért nem tett szert országos ismertségre. A célom az, hogy ahová elmegyek, mindenhová elvigyem a helyi különlegesség jó hírét. A budapesti vendéglátóipari múzeum egyik nagyszabású rendezvényére az elmúlt években volt szerencsém ellátogatni, s itt ezt meg is tehettem. Nagy öröm számomra emellett, hogy a sütemény időközben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárba is bekerült.

– Kevesen tudják önről, hogy a világhálón is „otthon érzi magát”…

– Így igaz. Az influenszer mivoltom a számítógépes játékokkal kezdődött. A fiatal generáció jól ismeri az online világban a GTA 5-öt. Tudomásom szerint a játéknak Magyarországon több mint ötszáz szervere van, az egyiknek én vagyok a vezetője, illetve ügyintézője. Van egy saját csatornám is, amely Matula Gameplay néven fut. A tevékenységem másik része, hogy próbálkozom a vlogvideókkal, ilyen formában például a csokifesztivált is feldolgoztam. A technikai felszereltségemen azonban még szeretnék javítani, hogy minőségibb felvételeket közölhessek.

– Milyen közönségnek szólnak az online térben megjelent munkái és a csatornája?

– Legfőbb nézőközönségem a 18 és 25 év közötti korosztály. Ugyanakkor tudni kell, hogy az online világ számomra csupán hobbi, a cukrászat az igazi szenvedélyem. Ezt nem pótolja semmi más.

– Fiatalként nem meglepő, hogy ennyire vonzódik a virtuális világ iránt. Ezzel együtt azonban a régi hagyományok, így az isler tradíciójának továbbörökítését is szem előtt tartja. Hogy fér meg önben ez a kettősség?

– Hiszek abban, hogy az „influenszerség” kitűnő lehetőség arra, hogy általa alkalmam nyíljon más fórumokon is megeleveníteni az islert. Azt szeretném elérni, hogy minőségi technikai eszközökkel és az ötleteimmel olyan szintre jussak, hogy az online karrierem fejlődésével párhuzamosan Szolnok különleges édességét is messzire vigyem...