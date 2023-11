– A főállásom Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen van, 2007 óta dolgozom ott, jelenleg a Turizmus Tanszéken tanítok, úgyhogy 15 éve hivatalos kapcsolatban is vagyok a turizmussal. Utazni mindig szerettem, gyerekként voltam Csehszlovákiában, Romániában, Jugoszláviában. Emlékezetes az 1986-os NDK-út, az utolsó általános iskolai osztálykirándulásunk Ágotai Lászlónéval. Aztán voltak a nyári építőtáborok, mára ezek is szép emlékek. Történelem-földrajz szakos egyetemistaként a 90-es évek elején jártam először Rómában, majd Marburgban féléves ösztöndíjasként, Németország jó részét bejártam – mondta.

Egyetemistaként sokat voltunk a természetben terepgyakorlaton, imádom a természetet, de súlyos szénanátha-allergiával küzdök, így az erdők helyett a templom, a múzeum felé tolódott a túrázásom. Fürdeni kifejezetten nem szeretek, ha egy napot el kell töltenem tengerparton, az kényszer

– árulta el dr. Kovács Tibor, akinek utazásai során a legnyugatibb pont Los Angeles, a legkeletibb Kína volt.

– Megmondom őszintén, a legkevésbé biztonságban Los Angelesben éreztem magam. Láttam olyan dolgokat, hogy hú, erősen felvontam a szemöldököm és mondtam, most gyorsítsunk és ne nézzünk hátra! Kína volt a legegzotikusabb, ide 2016-ban jutottam ki egy nemzetközi konferenciára, Kisújszállást képviselve. Belorusszia is gyönyörű, a rendezettség, a tisztaság, az épületek lenyűgöztek. Ott tanítani voltam, tetszett Moszkva is. Érdekesség, hogy azon az egyetemen tanítottam, ahol anno Lenin is – sorolta dr. Kovács Tibor, aki fanatikus Elvis-rajongó.

– Jó kis gyűjteményem van már, Amerikában vettem pólókat, CD-t, „giccs műanyag gyűrűt”, de van bőrnadrág, minden, ami az ő stílusa volt. 2010-ben egy hónapig voltam Miamiban, és tudtam, nem jöhetek haza elvises emlékek nélkül, így felültem a repülőre, és négy napot töltöttem Memphisben. Gracelandben megnéztem a stúdiót, voltam a sírjánál, és láttam a leghíresebb házát is kívülről – mondta, hozzátéve, került már kínos helyzetbe.

Nem eszem sem halat, sem tenger gyümölcseit. Kínában, amikor feltálaltak tizenvalahány fogást, csak hatból bírtam enni. Nyilván ez kellemetlen volt, mert mint Kisújszállást képviselő alpolgármester én voltam a legmagasabb rangú vendég a díszvacsorán, így odaültettek a házigazda mellé. A diplomáciában kicsit kényelmetlen tud lenni, amikor az ember nem mindenből eszik.

– Érdekes, hogy imádok a halpiacon körülnézni. Olaszországban egy halas étteremben a csoportból csak én nem ettem halat. A tulajtól az a megvetés, amikor a szalámis tálat elém dobta, örök élmény maradt – mondta nevetve dr. Kovács Tibor, aki már 41 országban járt. Szeretne még eljutni Kambodzsába, de Perzsia, Afrika, Latin-Amerika, Ausztrália, az Antarktisz is bakancslistás.

Barátaival itthon főleg a borvidékeken gyűjtenek emlékeket, igazi gasztroturistaként. Dr. Kovács Tibor ért is a borokhoz, Egerben borlovag és elvégzett egy sommelier-képzést is. Az utazás iránti vágyat megpróbálja tanítványaiba is beoltani, arra kéri őket, ha tehetik, utazzanak, ismerjenek meg más kultúrákat, aztán jöjjenek haza és hasznosítsák itt a tapasz­talataikat.