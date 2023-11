A halőrök a Tisza folyó tiszaburai szakaszán fedeztek fel egy kihelyezett varsát, amit természetesen el is távolítottak a vízből. A trükkös eszköz, melyből a beleúszó hal nem tud elszökni, szerencsére még nem szedett áldozatokat, a halőrök időben felfedezték, a varsa kiemeléskor üres volt.

– Az a tapasztalat, hogy ilyentájt, ősszel-télen, amikor lehűlik és a víz és a halak elkezdenek összegyűlni a vermelőhelyeken, az orvhalászok is aktívabbá válnak, egyre több halászhálót, varsát helyeznek ki – mutatott rá Donkó Péter, a szövetség ügyvezető igazgatója.

– A karácsony közeledtével megnő a kereslet is a halak iránt, nagyobb a piaca az illegálisan kifogott halaknak. A csatornákon is csökkentik a vízmennyiséget a téli vízszintre, így könnyebb a dolguk a tilosban járóknak. A Tiszán sok vermelőhelyet ismernek az orvhalászok is, sajnos, így rendszeresen próbálkoznak ezeken a helyeken. Ezért halőreink is kiemelten ellenőrzik ezeket a helyeket, de a horgászoktól is változatlanul várjuk a jelzéseket, ha gyanúsat észlelnek, és nem győzzük hangsúlyozni, hogy biztosítjuk számukra az anonimitást, tehát nem fogja más tudni, hogy ki tett bejelentést egy-egy eset kapcsán – mondta.

Donkó Péter azt is hangsúlyozta, közös érdek, hogy ne hordják el a vízből a halakat az orvhalászok és -horgászok. A szövetség idén is a horgászjegyekből befolyt összeg hetven százalékát a telepítésekre fordította, így jó lenne, ha az állomány a szabálykövető horgászok örömére szolgálna, és nem a nyerészkedők húznának belőle hasznot.

Gyanús lehet, ha valaki halakat kínál megvételre, akár pecások is. Az ilyen esetekről is jó, ha hírt kapnak, hiszen horgász sem kereskedhet a halakkal. Az ugyan nem tartozik a halőrök hatáskörébe, hogy az ilyen esetekben eljárjanak, de felveszik a kapcsolatot az illetékesekkel, állami halőri szolgálattal vagy a vízirendészettel.

A szövetség egyébként rendelkezik minőségi technikai eszközökkel. Őreiknél halradarok vannak, melyeket felhelyezve a csónakokra, az eszköz jelez minden gyanús tárgyat a víz alatt. A legutóbb felszedett varsát is így fedezték fel. De észre lehet venni a segítségével a kihelyezett hálókat, sőt, az orvhalászok végszerelékét is megtalálják, a kijelzőn megjelenő gyanús egyenes vonalak árulkodnak róla.