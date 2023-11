Ismét jótékonysági gálát szervez a Révay György Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő iskola és Kollégium. Korábban a Ferencvárosi Torna Club női és férfi labdarúgói is érkeztek a tiszazugi településre. Idén sem maradunk meglepetések nélkül. December 21-én a homoki sportcsarnokban tartják a rendezvényt.

Burján Zoltán szervezőtől megtudtuk, a gála fővédnöke Magyar Zoltán, a Parlament labdarúgó szövetségi kapitánya. A délutáni utánpótlás villámtornán a TISE mellett több neves akadémia is részt vesz, majd a Magyarország All Stars, a közéleti labdarúgó-válogatott és a Révay Team is összecsap.

A napot árverezéssel zárják, ahol a hírességek meglepetésekkel készülnek. A szervező egyelőre ennyit árult el, majd hozzátette, hamarosan a részletekről is tájékoztat.