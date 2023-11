Mesterszállás európai falu. És magyar falu is. Táblák hirdetik a település szélén. Ezt persze tudjuk, a kiírásoknak nyilván más oka van. Pályázatos. Az uniótól is jött pénz, s a magyar kormány falvakat, vidéket támogató programjában is benne van Mesterszállás. Nyilván előírás, hogy ezt táblák tudassák az arra járóval. De akad másmilyen tábla is. Elrettentő. Ami azt adja hírül, hogy a községben polgárőrség működik. Miheztartás végett. Olyasmi lehet ez, mint amikor kiírják a kerítésekre, hogy a kutya harap. Hogy véletlenül se gondoljon senki rosszra.