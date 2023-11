Cserép. Cserepek. Tányérok, tálak, csuprok, ibrikek, kancsók, butellák. Főző- és sütőedények. Annyiféle van belőlük! Kicsik, nagyok, egyszerűek és díszesek. Ha körülnézek a szobában, itt is találok jónéhány fazekascserepet. Mázas bögrét, amiben íróeszközt tartok, de valamelyik nagyszülői házból is őrződik az egyik polcon egy köcsög, amit nem esik nehezemre szilvalekvárral teliképzelni. Mert gyerekkoromban pont ilyenből lopkodtam a sűrű, sötét csemegét. Hogy ebből-e, azt már sosem fogom bizonyosan tudni.

De vannak itt más cserepek is. Az egyik például asszonyt formáz, a másik férfit, arcuk van, szemük, szájuk, a férfira bajusz pingálva, a nőnek mellei dudorodnak, az edényfülek csípőre tett kart mintáznak, a fejeken meg mintha kalap lenne, vagy valami olyasmi, az egyiknek van szája, úgy értem, olyan is, amibe bele lehet önteni folyadékot, a másik fejfedője viszont festett kis agyagkorong. Sokkal szebbek, mint ahogy én itt körülményeskedve próbálom őket leírni. Azt hiszem, valójában gyertyatartónak készültek. Egy időben annak is használtuk őket. Idős mezőtúri fazekas házaspárról írtam valamikor egy hosszabb cikket, tőlük van. Már nem tudom a nevüket.

Ahogy annyi mindent nem tudok már erről a kultúráról! Föntebb fölényesen raktam egymás mellé a szavakat, de az ibriket meg a csuprot nem tudtam pontosan, mit jelentenek. Meg kellett néznem az interneten. Pedig nekünk volt egyik is, másik is, mert nagyanyám hangján hallom ezeket a szavakat.