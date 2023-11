A srác otthon, a melléképületben rendezgette a lőszereket, lövedékeket, amikor a baj megtörtént. Minden végtagja súlyosan sérült; hiába vitték be a karcagi kórházba élve, megmenteni már nem tudták. Kegyetlen dolog egy ilyen riport. Beszéltem a szülőkkel, szomszédokkal, a fiú egyik tanárával, de még az orvossal is, aki már nem tudott segíteni. Persze, tudom, háború van mindig a világban, most is, a szomszédban, ahol a sajtósok nem csak másnap mennek a helyszínre, hogy összeillesszék a tragédia mozaikjait. Ám ezek a mozaikok is szörnyű képet festettek.

Ötven évvel a második világháború után, több évvel a szovjetek kivonulását követően a nagyiváni gyerekek lövedékeket, lőszereket gyűjtöttek a határban, fiús játéknak gondolva az egészet. A szerencsétlenül járt fiatalembernek is kisebb arzenálja volt otthon, de nem csak neki. Sok ház bejáratánál, kertjében üres bombahüvelyek szolgáltak virágtartóként.