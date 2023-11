De miért ne illene ez a korszerű vonat Örményeshez? Azért, mert én a nyolcvanas évek szerelvényeit kötöm a tájhoz, amikkel annyiszor elvonatoztam a falu mellett, amelynek állomása sincs? Pontosabban van, de kicsit messzebb, onnan be kell gyalogolni a településre. Ahol egyébként ott van a huszonegyedik század is. Kétezerben költözött oda. Vitte a laptopokat, okostelefonokat. Van internet. Örményesről is látni a világot, akkor is, ha a világ nem látja Örményest. Az interneten meg rá lehet keresni Dianára is. Számtalan képet feldob róla a gép. Még az örményesi emlékművet is. A hercegnéét, aki nem tudott Örményesről, de az ott lakók tudnak a hercegnéről.

Azoknak pedig, akik pedig eddig csak a hangosbemondóból hallották a település nevét (azt is így: Fegyvernek–Örményes), ha csak pár hangulatkép erejéig is, de ismerősebb lesz ez a falu.