Robert de Niróval is forgatott a szolnoki származású Kovács Szilvia, de vajon miért tért haza New Yorkból?

Több mint két évtizedet élt New Yorkban, ezalatt végig az álmainak élhetett Kovács Szilvia. Színésznőként a legnagyobb sztárokkal szerepelt különböző filmekben, emellett a New York-i Magyar Színház igazgatójaként is helytáll, a mai napig.

Vendégünk: Kovács Szilvia színésznő Fotó: Kocsis-Szabó Lilla Laura

A színpadon és a filmvásznon is otthonosan mozog Kovács Szilvia, aki nem mindennapi életutat tudhat maga mögött. Szerencsés ember, hiszen azzal foglalkozhat, amire mindig is vágyott, bár a siker nem jött könnyen. A kitartás és szorgalom azonban meghozta a gyümölcsét. Közel száz kisebb és nagyobb szabású filmben alakít változatos karaktereket, valamint megannyi színdarabban kápráztatta el a nagyérdeműt. Imádja a hatalmas város pezsgését, ezt a lelkesedést pedig a World Trade Center elleni terrortámadás sem halványította el benne. Annak ellenére sem, hogy a saját lakóépülete tetőjéről figyelte az eseményeket... Kovács Szilvia a Te rongyos életet is színpadra vitte egy szolnokiakból verbuvált mini-társulattal

Forrás: Beküldött fotó Szilvia öt éve mégis hazaköltözött, hogy Magyarországon adjon életet kisfiának. Az itthon töltött idő alatt anyai szerepe mellett a színháziaknak is igyekezett eleget tenni, így egy közkedvelt művet, a Te rongyos életet is színpadra vitte egy szolnokiakból verbuvált minitársulattal. Többek között Siófokon játszották nagy sikerrel. Eközben a távolból felügyeli a kinti színházi teendőit, emellett itthon is komoly feladatok várnak rá. Szilvia tervezi, hogy jövőre kilátogat New Yorkba a családjával, ám azután egy jó darabig még itthon folytatja a munkát. A podcast megtalálható a Szoljon.hu Youtube- és Spotify-csatornáján is.

