Talán a busz nem kanyarodott be a faluba, de az is lehet, hogy stoppal érkeztem. Mindenesetre, amikor először jártam Nagyréven, be kellett gyalogolnom a hosszú bekötőúton. Buja, zöld volt a vidék, az utcák kihaltak, az árokpartokat nem kaszálták. Akkoriban tombolt Magyarországon a munkanélküliség. Turcsány Péter író barátom üzent valakivel, akkor még tán telefonunk sem volt, hogy vettek egy halásztanyát (így emlegette, pedig nem tanya volt, bár szélen volt a telek, de utcában, előtte is utána is szomszédok), s látogassam meg őket. Péter egy népnemzeti hippi volt (jó költő, Demszky Gábor tán legjobb ifjúkori barátja, később a Wass Albert-életmű hazai gondozója, kiadója). Feleségével, Szutor Ágnessel felforgatták a nagyrévi állóvizet, amikor a mikrobusszal megjelentek a faluban a kilenc (Péternek három, Áginak is három, s három közös) gyerekkel. Péter szerette azt mondani, hogy fővárosi értelmiségként örökbe fogadták Nagyrévet. Nem volt ebben sértő szándék, hatalmas portájukon mindenféle táborokat, műhelyeket szerveztek, kézműveskedtek, zenéltek, énekeltek, meséltek, Erdélybe vitték a nagyrévi gyerekek csoportjait. Péterék megtalálták a faluban a hangot szinte mindenkivel. Szerették őket.

De tényleg, a halásztanya olyan volt, mint egy kultúrház, s ők voltak benne az önkéntes népművelők. Többször megfordultam náluk. Egyszer délvidékről jött valami testvértelepülési küldöttség, s a templomban ünnepi műsor volt (én akkoriban rádióztam, tudósítást és riportot készítettem az eseményről). Péternek kellett volna elszavalnia a Szózatot, ám elkésett. A lelkész asszony megcserélte a programpontokat, s a vers csak akkor került sorra, amikor Péter megérkezett. Fölment a szószékre, és belesült a Szózatba. Aki odafigyelt a szövegre, érzékelte ezt, aki viszont nem tudta kívülről, észre sem vette. Péter ugyanis rögtönzött két félsort. Alig lehetet észrevenni a megtorpanását. S az ünnepség után lelkesen kérdezte tőlem, ugye, jobb volt, mint az eredeti.