Először is vegyük górcső alá, mi is egy hagyományos mikuláscsomag tartalma. Egy biztos: a csokimikulás (jobb esetben csoki, rosszabb esetben valamilyen nugát) nélkülözhetetlen tartozék, ahogyan az apró csokik, cukorkák, zizi, mogyoró. Most álljunk meg egy pillanatra… A mogyoró nem is rossz! Kezdésnek megteszi – olvashatjuk a dietaesfitnesz.hu oldalon.

Forrás: Shutterstock.com

Egészséges ajándék a Mikulástól

Vizsgáljuk tehát meg a jól bevált mogyorót. A mogyoró finom, ráadásul tele van hasznos zsírsavakkal, amik hozzájárulnak ereink jó állapotának megőrzéséhez, az agy normális fejlődéséhez. Ugyanígy tehetünk a mikuláscsomagba bármilyen olajos magvat, például mandulát, diót, pisztáciát. Arra figyeljünk csak, hogy ne a sózott változatokat vegyük meg.

Ha mindenáron szeretnénk csokit is adni, lehetőleg ne az egész szupermarket-kínálatot préseljük bele a zacskóba, hanem válasszunk egy kisebb, minőségi, magas kakaótartalommal rendelkező csokimikulást, és elégedjünk meg ennyivel. A csomagba nyugodtan tehetünk még kisebb ajándéktárgyakat, hiszen nem csak az édességnek örülnek a gyerekek. A kisfiúknak tehetünk bele apró autót, figurákat abból a meséből, amit nagyon szeretnek, lányoknak pedig Barbie-ruhákat, plüssállatot, kulcstartót, nagyobbaknak esetleg mobildíszt. Ezek jól elrejthetőek a zacskóban, és a sok finomság mellett biztosan örülnek ezeknek az apróságoknak is.

A gyümölcsöket is nyugodtan bevethetjük. Egy-egy kisebb mandarin és narancs jól elfér, és nagyon finom mindkettő. Jó ötlet még az aszalt gyümölcsök felhasználása. Ezeket például egy hurkapálcára feltűzdelhetjük, gyárthatunk belőlük figurákat – emberkét, rénszarvast, hóembert, de akár Mikulást is. Ehhez csak egy icipici ügyesség és kreativitás kell. Ötletes, finom, ráadásul egészséges is.

Adventi naptár az egészség jegyében

Jómagam nagy rajongója vagyok az adventi naptárnak. Imádom, hogy mindennap valamilyen meglepetésben lehet részem. Ajánlom, hogy a kisgyerekesek is vessék be. Kis zsákocskákat készíthetünk szövetből is, vagy fűzzünk fel egy ágra aprócska zoknikat, ezekbe rejtsük el a napi meglepetéseket. Ezeknek sem kell édességnek lenniük, ne ragadjunk le ennél a megszokott dolognál. Rakjunk bele egy kis cetlit, amire egy meglepetés program van felírva, például elmegyünk ma egy játszóházba vagy a cirkuszba. Szervezzük meg előre, gondoljuk ki.

A Mikulás-ünnepet egyébként megszervezhetjük úgy is – ha ügyesek vagyunk –, hogy megbeszéljük a rokonokkal, hogy azt a kis összeget, amit Mikulás-csomagra költenének, dobják a közösbe, és abból majd egy nagyobb ajándékot kap a gyermek. Bárhogy döntünk is, biztosan örülni fog, hiszen a lényeg a meglepetés. Lehet, hogy a csokidömping helyett például egy új korcsolyával nagyobb elragadtatást tudunk kiváltani belőle.

A karácsonyi csapdák elkerülése

Karácsonykor a család, a gyerekek kerülnek a középpontba, na és a családi ebédek, vacsorák, meg a karácsonyfán csüngő szaloncukrok. A karácsonyi vacsorák még a szülőknek is megpróbáltatást jelentenek. De mi lenne, ha összeszednénk magunkat, és nem csak az ünnepek után gondolkodnánk el azon, hogy mi mindent ettünk össze? Jó lenne, ha mindenből csak mértékkel fogyasztanánk, és csak kóstolgatnánk a bejglit, például, nem napi egy rúd tűnne el a szánkban. És ezt a gyerekeknek is meg kellene tanítanunk.

Rakjunk ki az asztalra aszalt almaszeleteket nasinak, süssünk almát mézzel a sütőben, és ez legyen a délutáni desszert. Készítsünk finom gyümölcssalátát, túrókrémet, sült gesztenyét. Reszeljünk almát, ízesítsük fahéjjal. Ezek mind olyan desszertek, amelyeknek nem túl magas az energiatartalmuk, garantáltan finomak, és biztosak lehetünk abban, hogy osztatlan sikert aratunk velük az egész család körében.

A szaloncukor-vásárlásnál törekedjünk a minőségre. Mindenki válasszon magának olyan ízt, amit szeret, és abból vegyünk egy kicsit, annyit, amennyi a fára rákerül, hiszen az úgyis elfogy. Ennél a vásárlásnál is fogjuk vissza magunkat, mert amikor a gyerekünk befekszik a karácsonyfa alá és kutatja a még bontatlan csomagolásúakat, már sokkal nehezebb rendszabályozni. A decembernek örömmel, készülődéssel telinek és családi programokban bővelkedő időszaknak kell lennie. Engedjük szárnyalni kreativitásunkat, ne hagyjuk, hogy a rossz beidegződések, hagyományok, és az ezzel járó habzsolások következményei elrontsák a szép ünnepeket, hiszen egészen más a lényeg.

Boldog ünnepeket kívánok mindenkinek!