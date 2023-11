Az esős idő ellenére sokan látogattak ki az Ordass közbe a helyi termelők és kézművesek piacára – közölt fotókat a minapi programról a ceglédi városháza. Az önkormányzat hivatalos közösségi oldalán arról is olvashatunk, hogy ezúttal is rengeteg áruval várták a vásárlókat a helyszínen. Szebbnél szebb dekorációk, játékok, és persze finomságok kerültek a vevők kosarába. A programot a Márton-napi táncház is színesítette, a Cegléd Táncegyüttes közreműködésével – közölték.