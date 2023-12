Egészséges életmód 2 órája

A Mikulás is biztatja majd a Tisza-tavat körbe kerekező bicikliseket

A hétvégén is körbe kerülhetjük a Tisza-tavat. Vasárnap délelőtt több távon is indulhatnak a családok, akik ráadásul még a Mikulással is összefuthatnak.

Forrás: Illusztráció Fotó: Shutterstock.com

December 3-án, vasárnap több csoporthoz is csatlakozhatunk, ha a Tisza-tó körbetekerését választjuk aznapi programnak. A teljes körön kívül rövidebb távokra is várják az érdeklődőket délelőtt kilenc és tizenegy óra között a tiszafüredi Albatrosz Kikötőben. Az esemény különlegessége, hogy bármikor összefuthatunk a Mikulással, aki finomságokkal is készül a gyerekeknek. A túra végén forró teával és zsíros kenyérrel kínálják majd a bicikliseket az Albatrosz Kikötőben.

